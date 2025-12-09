Zelenski dice estar dispuesto a convocar a elecciones antes del fin de la guerra si EE.UU. garantiza la seguridad

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró este martes que está dispuesto a impulsar una reforma legal para poder organizar elecciones sin necesidad de que termine la guerra, siempre que EE.UU. y los aliados europeos de Kiev garanticen la seguridad del proceso, después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, dijera en la víspera que ha llegado el momento de celebrar comicios.

“Pido ahora, y lo digo abiertamente, que EE.UU. me ayude. Junto con nuestros socios europeos, podemos garantizar la seguridad que se necesita para celebrar elecciones. Si esto se da, Ucrania estará lista para organizar elecciones en un plazo de entre 60 y 90 días desde ahora”, afirmó Zelenski, según medios ucranianos, tras reunirse en Italia con la primera ministra de ese país, Giorgia Meloni.

El presidente ucraniano agregó que ha pedido a los diputados que elaboren propuestas legislativas que permitan la modificación de la ley electoral.

"Estoy esperando propuestas de nuestros socios, esperando sugerencias de nuestros diputados, y estoy dispuesto a convocar elecciones", subrayó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Zelenski asumió el cargo en 2019

Zelenski asumió su cargo de presidente en 2019 y su mandato de cinco años terminó el 20 de mayo de 2024, cuando se extendió de manera automática al prohibir la Constitución ucraniana la celebración de elecciones mientras la ley marcial esté en vigor.

El presidente ucraniano y la mayor parte de líderes de opinión y partidos políticos del país coincidían hasta ahora en la imposibilidad no sólo legal sino también organizativa de llevar a cabo una campaña electoral y las correspondientes votaciones en medio de la guerra.

Trump dijo en una entrevista emitida esta semana que la administración de Zelenski está “utilizando la guerra para no celebrar elecciones”.

“No sé quién ganaría, pero no se han celebrado elecciones durante mucho tiempo. Saben, hablan de democracia, pero llega un punto en el que ya no es democracia”, agregó Trump.