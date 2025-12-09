Periodista venezolano sobre crisis en el Caribe: "El gobierno de Maduro siempre ha sido hábil en ganar tiempo"

Blanco reconoció que el despliegue militar estadounidense en el Caribe genera una presión psicológica real | Fuente: RPP

Luego de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, diera un ultimátum de una semana a Nicolás Maduro para abandonar el poder, rechazando cualquier oferta de amnistía; el periodista y director del portal Runrun.es, Luis Ernesto Blanco, analizó las estrategias del chavismo frente a la presión internacional.

En Ampliación de Noticias, Blanco se mostró cauto respecto a las supuestas intenciones de negociación de Maduro, quien confirmó haber conversado telefónicamente con Trump hace unos diez días. Para el periodista, se trataría de una maniobra dilatoria.

“Lo cierto es que siempre ha sido hábil el gobierno de Maduro -y desde los tiempos de Chávez- en ganar tiempo en cualquier circunstancia, en cualquier negociación (…). Tiempo que pasa es tiempo que se mantiene en el poder”, aseveró.

De acuerdo con el director de Runrun.es, el régimen suele establecer condiciones o "hitos difícilmente cumplibles" con el único fin de "postergar y postergar las negociaciones".

No obstante, reconoció que el despliegue militar estadounidense en el Caribe genera una presión psicológica real, aunque "muchos voceros del régimen de Maduro están convencidos de que no va a pasar más allá de eso".

Dos realidades paralelas

Blanco describió que Venezuela vive hoy dos situaciones en paralelo. Por un lado, una ciudadanía "hiperinformada" que discute en redes sociales sobre la inminencia de una transición democrática ante los movimientos de EE.UU.; y por otro, la dura cotidianidad económica.

“El tema económico sigue siendo la prioridad de la gente. Las dificultades para alcanzar y conseguir y pagar los productos de la cesta básica en una inflación que en el último año supera o está alrededor del 500 % vuelve a ser el tema y la preocupación general”, explicó.

¿Qué es el cartel de los Soles?

Con respecto a las acusaciones de narcotráfico que pesan sobre la cúpula militar venezolana, conocida como el cartel de los Soles, Blanco aclaró que no opera como las organizaciones criminales tradicionales.

“No responde a una estructura jerárquica vertical como pudiera ser otros cárteres latinoamericanos como Sinaloa, Cali, Medellín (…). Aquí pareciera tratarse más bien de la posibilidad de corromper altos mandos que están en posiciones de facilitar el tráfico y la distribución de drogas”, detalló.

El periodista señaló que se trata de una estructura dentro de las Fuerzas Armadas y el aparato estatal que se va renovando conforme cambian los cargos, por lo que funciona bajo una lógica de "consorcio" que posibilita las actividades ilícitas desde el poder.