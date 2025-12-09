Trump dice que Maduro tiene los "días contados" y Venezuela afirma que su "determinación" está reforzada "con armas"

Escala la tensión verbal entre Estados Unidos (EE.UU.) y Venezuela. Este martes, se dio a conocer una reciente entrevista que dio el presidente norteamericano Donald Trump al medio Político. En ella, el mandatario respondió que los días de Nicolás Maduro al frente del régimen chavista tiene "los días contados", cuando se le consultó sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para sacarlo del poder.

"No quiero hablar demasiado, pero sus días están contados", afirmó.

"Uno de mis objetivos es que el pueblo venezolano sea bien tratado, que se respete a los venezolanos, muchos de los cuales viven en EE.UU. Fueron maravillosos conmigo, votaron por mí aproximadamente el 94%", agregó.

No obstante, cuando se le preguntó si contemplaba la opción de una invasión terrestre a Venezuela, Trump no lo descartó ni lo afirmó.

"No quiero confirmarlo ni descartarlo. No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con Politico, una publicación tan hostil conmigo?", señaló.

Cabe destacar que su respuesta llega dos días después de que las tropas estadounidenses realizaran un desembarco en la localidad de Ponce, en Puerto Rico, con marines y varios destructores, el más intenso que ha desplegado EE.UU. en las últimas tres décadas. En el marco de esas prácticas, la Marina estadounidense también realizó maniobras con embarcaciones de colchón de aire (LCAC)

Vale indicar que el presidente norteamericano ha indicado en varias ocasiones que "pronto" comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano, después de acusar a Maduro de liderar el Cartel de los Soles. Sin embargo, a pesar de la tensión, Trump y el dictador chavista mantuvieron en noviembre una conversación telefónica que, según fuentes consultadas por The Washington Post, fue cordial.

Según dicho medio, durante la conversación, el mandatario estadounidense manifestó que le gustaría que Maduro renunciara al poder, aunque no fijó ningún ultimátum y ambos se comprometieron a mantener nuevos contactos en el futuro.

Venezuela afirma que su determinación de luchar por la libertad está reforzada "con armas"

Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró hoy que la determinación de luchar "por la libertad" de parte de su país está reforzada "con armas".

"Tenemos la determinación de pelear, de luchar, de batallar por nuestra libertad, es una determinación, no nueva, de siempre, pero está reforzada hoy y está reforzada con armas, y con conciencia moral, republicana y libertaria", aseguró Padrino en una ceremonia oficial por los 201 años de la Batalla de Ayacucho.

El ministro chavista aprovechó la efemeride para resaltar que la idea de patria e independencia está "vigente como nunca".

"Nunca antes habíamos estado tan unidos y tan cohesionados en esa idea", aseveró.

Asimismo, destacó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha respondido "dignamente" ante las "amenazas" de EE.UU., que mantiene un despliegue militar en el Caribe, con el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera que se trata de un plan para derrocar al régimen.

En ese sentido, indicó que la FANB tiene un plan rector que es pertinente con esta "nueva agresión militar y multiforme del imperialismo norteamericano".

Vale señalar que, ste martes, el jefe negociador del Gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, dijo que "con absoluta certeza" Venezuela se defenderá y luchará ante una eventual agresión por tierra, cielo o mar en el contexto de tensiones con Estados Unidos.

"Somos gente de paz, pero tengan la certeza de que llegado el caso de que una agresión ose entrar a territorio sagrado de Venezuela, o a nuestro cielo sagrado, o nuestros mares y ríos sagrados, tengan la absoluta certeza de que vamos a luchar", expresó Rodríguez al intervenir en la Asamblea de los Pueblos, inaugurada este martes en Caracas y transmitida por el canal estatal venezolano.

