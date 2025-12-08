Diosdado Cabello desestima intención de Panamá de mediar ante las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, desestimó este lunes la intención de Panamá de mediar ante las tensiones entre el país suramericano y Estados Unidos porque, dijo, en la nación centroamericana solo obedecen a las instrucciones de la Administración de Donald Trump.

"En Panamá no hay Gobierno (...). Ahí se hace lo que diga Estados Unidos", señaló el también ministro de Interior y Justicia en la rueda de prensa semanal del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Cabello cuestionó sobre qué asunto va a mediar Panamá en Venezuela y dijo que el país que preside José Raúl Mulino, aliado de la oposición mayoritaria en Venezuela, debe abogar por sus ciudadanos.

El domingo, el vicecanciller panameño, Carlos Hoyos, dijo en una entrevista a EFE que la nación centroamericana se postula como mediador entre Estados Unidos y Venezuela en un momento de alta tensión entre ambos países y ante una posible acción de Washington contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para lo que podría, sostuvo, "acoger a ciertas personas del régimen venezolano".

"Panamá siempre ha sido un país mediador por excelencia y el presidente Mulino inclusive ha dicho que si para resolver la situación en Venezuela tiene que acoger a ciertas personas del régimen venezolano, estaríamos dispuestos a hacerlo de manera temporal", afirmó en los márgenes del Foro de Doha, que concluyó el domingo en Catar.

Despliegue militar en el Caribe

Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe, cerca de la frontera con Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas ha denunciado como una "amenaza" que busca propiciar un cambio de Gobierno.

Además, el país suramericano sufre una crisis de conectividad aérea originada tras el aviso emitido el 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU., en el que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

El domingo, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al-Ansari, afirmó que su país está "esperando" a que las partes u otros Estados soliciten a Doha que ejerza de mediador entre Estados Unidos y Venezuela.

"Estamos esperando a que alguien nos lo pida", dijo Al-Ansari en un encuentro con periodistas en los márgenes del Foro de Doha, donde aseguró que las autoridades de Catar se están "comunicando con todas las partes" pero que, por el momento, Doha no está "haciendo nada oficialmente al respecto".

El portavoz catarí recordó que, en los últimos años, su país ha mantenido conversaciones con Venezuela y Estados Unidos para llegar a un acuerdo de intercambio de prisioneros, mientras que afirmó que Catar mantiene su "compromiso con ese proceso si es necesario".