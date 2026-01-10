Edmundo González dice que no han liberado ni al 1% de los presos políticos de Venezuela

El que fuera candidato presidencial de la oposición a las elecciones de 2024, Edmundo González, ha denunciado este sábado que no han sido liberados "ni el 1 por ciento" del total de presos políticos encarcelados en las prisiones de Venezuela a pesar de que ya han pasado 48 horas desde el anuncio de liberaciones por parte de las autoridades.

"Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra. No se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas", ha destacado González en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

González se ha lamentado porque "las familias siguen esperando". "Sin información clara. Sin listas. Sin certezas", ha resaltado.

El dirigente opositor ha mencionado la situación de su hija, Mariana González, quien "ha estado presente todos los días" pendiente de la situación de su marido, Rafael Tudares, uno de los encarcelados.

Mariana González está "acompañando y siendo acompañada por madres, padres, hijas e hijos que no piden privilegios", sino que "exigen el cumplimiento y el respeto a derechos fundamentales".

"La espera prolongada no es neutral. Genera angustia, revictimiza y profundiza el daño ya causado por detenciones arbitrarias y procesos sin garantías", ha recalcado González, quien reside en España.

"La libertad no se anuncia. Se ejecuta. Los derechos humanos no se administran con dilaciones ni opacidad. Cada hora que pasa sin respuestas es una nueva forma de violencia contra las familias. La responsabilidad es clara y el tiempo corre", ha remachado.

La ONG venezolana Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, ha confirmó la puesta en libertad de doce presos, entre ellos cinco españoles, entre el viernes y el sábado.

Los últimos tres liberados este sábado son Virgilio Laverde, Didelis Raquel Corredor Acosta y Antonio Gerardo (Nino) Buzzetta Pacheco, éste último ciudadano ítalo-venezolano, según ha publicado el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, en su cuenta en X.

Foro Penal estima que ahora mismo hay 808 presos por motivos polílticos en las cárceles del país, entre ellos 86 extranjeros (17 con doble nacionalidad hispanovenezolana).

