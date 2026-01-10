Últimas Noticias
Continúan vigilias en Venezuela tras anuncio de liberación de presos políticos: excarcelados "no llegan ni al 1%", según organismos

Familiares de presos políticos sostienen carteles durante una vigilia afuera del centro penitenciario Rodeo I este viernes, en el estado Miranda, Venezuela.
Familiares de presos políticos sostienen carteles durante una vigilia afuera del centro penitenciario Rodeo I este viernes, en el estado Miranda, Venezuela. | Fuente: EFE
Familiares y activistas venezolanos mantienen protestas pacíficas en prisiones como El Helicoide y Rodeo I, mientras ONG reportan solo entre 8 y 11 liberaciones confirmadas de un total de 811 presos políticos, criticando la lentitud del proceso anunciado por el Gobierno.

Familiares de presos políticos en Venezuela organizaron vigilias por segunda noche consecutiva este viernes fuera de varios centros de detención, tras el anuncio del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, de excarcelar un "número importante" de detenidos por motivos políticos.

Hasta el momento, solo se han confirmado entre 8 y 11 liberaciones, incluyendo a opositores como Biagio Pilieri y Enrique Márquez, así como cinco españoles. De acuerdo a la ONG Foro Penal, los liberados "no llegan ni al 1 %" de los 811 presos políticos contabilizados. 

Activistas denuncian que el Gobierno no ha publicado una lista oficial, generando angustia y demandas de acción inmediata para aliviar el sufrimiento de las familias.

Vigilias y reclamos en centros clave

En las afueras del Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, el activista Diego Casanova, de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, expresó a EFE que, tras "más de 24 horas de angustia, de dolor, de temor y de sufrimiento", siguen "insistiendo en la necesidad de que liberen" a estas personas.

Casanova criticó la discrepancia entre el anuncio de Rodríguez y la realidad, donde se estima al menos 70 presos políticos en este centro, pero al final del jueves solo se excarceló a Pilieri y Márquez, "dejando atrás a un número importante de la lista".

El activista instó a que "las personas que están actualmente en el poder, quienes tienen que tomar la decisión de liberar a los presos políticos, lo hagan inmediatamente y, así, paren el sufrimiento" de sus familias.

Mientras tanto, en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda, Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano, llamó a los hermanos Rodríguez a que "cumplan con ese compromiso asumido con la liberación de todos los presos políticos".

Silva afirmó que "seguimos con mucha fe, con mucha esperanza de poder tener noticias positivas en las próximas horas".

Los familias llevan dos días de vigilias frente a los centros carcelarios.
Los familias llevan dos días de vigilias frente a los centros carcelarios. | Fuente: EFE

Principales cárceles con presos políticos

El Rodeo I encabeza la lista de centros con más presos políticos, con 102 identificados por Foro Penal, incluyendo al yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, Rafael Tudares, y varios extranjeros entre los 86 reportados.

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció en diciembre que las autoridades niegan información sobre estos detenidos, manteniéndolos vulnerables.

Además, cinco presos políticos allí acumularon 49 días en un "régimen de castigo" que les impedía visitas y paquetes, estando "esposados las 24 horas del día, desnudos y con acceso limitado a alimentos y agua", según OVP, refiriéndose a Henryberth Rivas, Antonio Sequea, Juan Carlos Monasterios, Rafael Castro y "otra persona identificada como Franco, cuyo apellido aún se desconoce".

Tocorón, en Aragua, registra 99 presos políticos. Esta prisión, donde nació la banda criminal Tren de Aragua, fue reactivada en agosto de 2024 por orden del presidente Nicolás Maduro como "cárcel de máxima seguridad" para reeducar a más de 2400 detenidos en protestas postelectorales, con el objetivo de convertirla en "granjas productivas" donde los presos "lleguen a trabajar".

Foro Penal, que lidera la defensa de estos casos, registraba al 5 de enero 806 presos políticos, con 68 en paradero desconocido y 9 en arresto domiciliario, actualizando la cifra a 811. Estos detenidos se distribuyen en 120 centros, incluyendo prisiones comunes, comisarías y comandos militares.

Ramo Verde, el Centro Nacional de Procesados y Penados Militares, alberga 77 reclusos políticos. Esta cárcel militar fue donde estuvo preso el opositor Leopoldo López entre 2014 y 2017, y también el general Raúl Isaías Baduel, quien murió en custodia en 2021 tras casi diez años encerrado.

El Helicoide, con 57 detenidos, es descrito por organizaciones como el "centro de tortura más grande de América Latina", donde se encuentran dirigentes opositores como Freddy Superlano y Jesús Armas, colaboradores de María Corina Machado.  Las ONG denuncian torturas, malos tratos y "aislamiento prolongado" en este sitio.

Otras prisiones destacadas incluyen Yare II con 42 presos políticos, Yare III con 38, y el Centro de Formación Hombre Nuevo "El Libertador" (Fénix Carabobo) con 20. Para mujeres, La Crisálida y el Instituto Nacional de Orientación Femenina, ambas en Miranda, tienen 20 y 16 detenidas, respectivamente.

Número de presos políticos y muertes en custodia

Desde 2015, OVP ha documentado 25 muertes de presos políticos en custodia, la más reciente del exgobernador Alfredo Díaz el 6 de diciembre en El Helicoide.

Venezuela Presos políticos

