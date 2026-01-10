Continúan vigilias en Venezuela tras anuncio de liberación de presos políticos: excarcelados "no llegan ni al 1%", según organismos

Familiares de presos políticos en Venezuela organizaron vigilias por segunda noche consecutiva este viernes fuera de varios centros de detención, tras el anuncio del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, de excarcelar un "número importante" de detenidos por motivos políticos.

Hasta el momento, solo se han confirmado entre 8 y 11 liberaciones, incluyendo a opositores como Biagio Pilieri y Enrique Márquez, así como cinco españoles. De acuerdo a la ONG Foro Penal, los liberados "no llegan ni al 1 %" de los 811 presos políticos contabilizados.

Activistas denuncian que el Gobierno no ha publicado una lista oficial, generando angustia y demandas de acción inmediata para aliviar el sufrimiento de las familias.



Vigilias y reclamos en centros clave



En las afueras del Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, el activista Diego Casanova, de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, expresó a EFE que, tras "más de 24 horas de angustia, de dolor, de temor y de sufrimiento", siguen "insistiendo en la necesidad de que liberen" a estas personas.

Casanova criticó la discrepancia entre el anuncio de Rodríguez y la realidad, donde se estima al menos 70 presos políticos en este centro, pero al final del jueves solo se excarceló a Pilieri y Márquez, "dejando atrás a un número importante de la lista".



El activista instó a que "las personas que están actualmente en el poder, quienes tienen que tomar la decisión de liberar a los presos políticos, lo hagan inmediatamente y, así, paren el sufrimiento" de sus familias.



Mientras tanto, en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda, Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano, llamó a los hermanos Rodríguez a que "cumplan con ese compromiso asumido con la liberación de todos los presos políticos".

Silva afirmó que "seguimos con mucha fe, con mucha esperanza de poder tener noticias positivas en las próximas horas".