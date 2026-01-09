José Jerí afirma que era necesario "romper el derecho internacional temporalmente" para capturar a Maduro

El presidente manifestó que sean los mismos venezolanos quienes elijan a su próximo mandatario y recordó que en el 2024 ellos ya eligieron a uno que debería ocupar el cargo.

El presidente José Jerí reiteró su apoyo al operativo que realizó Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro el pasado sábado en Caracas. En ese sentido, enfatizó que había cosas "que tenían que hacerse".

"Era una medida necesaria, que si bien es cierto, rompe el derecho internacional temporalmente, hay cosas que tienen que hacerse y más cuando también la implicancia es fuera del país", indicó en una entrevista para CNN.

Jerí comentó que debe iniciarse pronto una transición democrática en Venezuela para que la población de dicho país sea quien elija a sus representantes.

"Que sean los mismos venezolanos quienes elijan a sus autoridades. En este caso hay un presidente que ha sido electo en el 2024 que debería en principio continuar con esa labor, pero es autonomía de los venezolanos ver cuál es el mejor camino", añadió.

Para el mandatario, es importante establecer mecanismos para que se puedan establecer plazos rumbo a una democracia porque no solamente es un problema de Venezuela, es un problema continental.

"La dictadura que hubo en Venezuela y que todavía tiene sus rezagos en la actualidad ha provocado una migración en los demás países", expresó el jefe de Estado.