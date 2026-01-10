De la 'Doctrina Monroe' al 'Donroe’: Trump y su nueva política hacia América Latina tras la captura de Nicolás Maduro

Bajo el argumento de lucha contra el narcotráfico y la seguridad nacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido su discurso y anunciado operaciones terrestres contra carteles en México e incluso no ha descartado un operativo en Colombia, tras la incursión militar en Venezuela que acabó con la captura del líder chavista Nicolás Maduro.

Las recientes acciones y declaraciones de Trump en su retorno a la Casa Blanca plantean la siguiente interrogante: ¿Estamos ante una nueva política estadounidense hacia América Latina? Cuatro especialistas fueron invitados en un programa especial de Enfoque de los Sábados para analizar el tema.

El propio Donald Trump ha rebautizado la denominada ‘Doctrina Monroe’ por su nueva ‘Doctrina Donroe’, una combinación de las iniciales de su nombre y del quinto presidente en la historia de Estados Unidos, James Monroe, quien planteó esta política para “resguardar” a la región de las potencias europeas en 1823.

Ahora, y con más de 200 años de diferencia, el mandatario republicano -también con el lema de América First (América primero, en español)- ha definido su política exterior como “una especie de seguridad” para recuperar la primacía de EE.UU. en el continente y proteger tanto su territorio como el acceso a zonas consideradas estratégicas en la región.

El gobierno de Trump pretende impedir la intervención de potencias extranjeras en los asuntos del continente americano.Fuente: EFE

Trump y la “diplomacia del cañonero”

En diálogo con RPP, el profesor e investigador en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Alejandro Mejía, recordó que la ‘Doctrina Monroe’ nació como una visión frente al avance de las potencias europeas en la región; y dijo que ahora Trump fusionó este pensamiento con la denominada “diplomacia del cañonero”.

“Ahora lo que se habla es una fusión entre ambas como esta necesidad de Donald Trump de hacer una presencia en la geopolítica mundial, pero haciendo un patio de maniobras de lo que es la presencia norteamericana en este siglo XXI, justamente con Venezuela y también lo que ha tenido con ciertos países”, comentó.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el 3 de enero tras operaciones militares en Venezuela. Fuente: EFE

Además de la captura de Maduro Moros por supuesto “narcoterrorismo”, Trump ha dado otra muestra de su doctrina con las amenazas a Groenlandia al expresar abiertamente su deseo de anexionar la isla autónoma de Dinamarca.

Por su parte, el director del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la antigua Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Barrón Pastor, enfatizó que hay una clara intención de Trump de que Estados Unidos sea una “potencia hemisférica”, con influencia desde el extremo de Groenlandia hasta la Tierra del Fuego, en Argentina.

“Se parece a la Doctrina Monroe en el sentido de que el continente americano, pues queda bajo esta perspectiva, subordinado a los intereses y la administración estadounidense”, precisó.

Barrón Pastor indicó que Estados Unidos pretende imponer su política “por la fuerza”; sin embargo, añadió que no ofrece una inversión en infraestructura en la región, a diferencia de China.

“Estados Unidos ya no tiene capacidad en este momento para invertir en su propia infraestructura a nivel interno, vemos que grandes territorios al interior de Estados Unidos ya no tienen un mantenimiento de puentes de ferrocarriles, y que China es quien aporta esa inversión en infraestructura en América Latina”, reiteró.