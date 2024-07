Panamá pone en "suspenso" las relaciones diplomáticas con Venezuela tras polémicas elecciones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este lunes que pone en "suspenso" las relaciones diplomáticas y anuncia el retiro de su cuerpo diplomático en Venezuela "hasta que no se realice una revisión completa de las actas" de los votos tras rechazar los resultados de las elecciones en el país suramericano que dan como ganador a Nicolás Maduro.

"El Gobierno de Panamá anuncia el retiro del personal diplomático de Venezuela y poniendo en suspenso las relaciones diplomáticas hasta tanto no se realice una revisión completa de las actas que el sistema informático del escrutinio de votación que permitan conocer la genuina voluntad popular", dijo en una conferencia de prensa el mandatario panameño.

Mulino, que señaló el "deterioro" durante los últimos años de las relaciones diplomáticas entre ambos países, afirmó: "Tomo esta decisión por respeto a la historia de Panamá, a los millones de venezolanos que eligieron nuestra patria para vivir, y a mis convicciones democráticas, no puedo permitir que mi silencio se convierta en complicidad".

"Cesan nuestras relaciones políticas, que hasta el día de hoy debo decir que no eran las mejores ni las de más alto nivel. Venezuela no tenía ni tiene hasta el día de hoy embajador en Panamá. Panamá no tiene embajador en Caracas y no lo va a tener", aseguró Mulino.

El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, detalló que la "suspensión" de esas relaciones son diplomáticas y que se mantienen las "consulares".

Panamá pide reunión con la OEA

También anunció que "solicitará una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), tal como lo establece su carta constitutiva y democrática (...) con el objetivo de discutir la situación de Venezuela".

Panamá se sumó antes del anuncio del presidente a una declaración conjunta con los Gobiernos de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana en la que manifestaron su profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones presidenciales de Venezuela y en la que exigen la revisión completa de los resultados electorales y piden una reunión urgente de la OEA.

Además de ello, el presidente panameño anunció que el país apoyará "los esfuerzo regionales y multilaterales con el objetivo de respetar la genuina voluntad popular de nuestros hermanos venezolanos".

Según el primer y único boletín oficial presentado hasta el momento por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue reelegido para un tercer mandato consecutivo este domingo, en unos comicios en los que obtuvo el 51,20 % de los votos (5.150.092 apoyos).

Por su parte, el abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, obtuvo 4.445.978 votos, lo que supone el 44,2 % de los sufragios.

Antes de facilitar estos resultados, desde el CNE se aseguró que el sistema de transmisión de datos sufrió un ataque, que será investigado, razón por la que -explicó- demoró más de lo previsto el anuncio del ganador.

Augura un aumento de migrantes venezolanos

El presidente panameño auguró un aumento de los migrantes venezolanos por la situación política en su país.

"Yo creo, y ojalá me equivoque, que el flujo de venezolanos va a aumentar por razones evidentes y tenemos que adoptar las decisiones que corresponda para salvaguardar su vida e integridad", apuntó Mulino.

Mulino anunciaba desde hace semanas que el resultado de las elecciones en Venezuela impactaría directamente en el flujo de migrantes por la selva del Darién, la peligrosa frontera natural con Colombia usada a diario por transeúntes, la mayoría venezolanos, en su camino hacia Norteamérica en busca de mejores condiciones de vida.

EFE