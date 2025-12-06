Venezuela dice que sus FF.AA. están listas para responder al que se "atreva a agredir"

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó este sábado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está cada día "más que preparada" para dar una "respuesta contundente" a aquel que se "atreva a agredir" al país, que se mantiene alerta por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, visto por Caracas como un intento de propiciar un cambio de régimen.

"Una Fuerza Armada, hoy más que nunca, cohesionada, unida al pueblo, como nunca antes en la historia de Venezuela. Una Fuerza Armada cada día más profesional, más popular y más preparada para dar una respuesta contundente a aquel que se atreva a agredir la integridad de la patria", manifestó Padrino, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El titular de Defensa manifestó que, "bajo el liderazgo" del presidente Nicolás Maduro, Venezuela se va a defender "cuando sea necesario" para "mantener íntegra" la patria.

Más temprano, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que el país está en "una revolución pacífica, pero no es una revolución desarmada".

Durante una juramentación de comandos de comunidad bolivarianos, transmitida por VTV desde el estado Monagas (este), Cabello recordó que Maduro ordenó, hace meses, una "resistencia activa prolongada", pero también la "ofensiva permanente" para defender Venezuela.

"Una resistencia activa prolongada. ¿Qué significa? El país no se paraliza. Seguimos trabajando, disfrutando, seguimos haciendo lo que hacemos todos los días en este país, pero pendientes de los detalles. (...) No nos podemos dejar arrinconar por nadie", expresó Cabello.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

"No saben de qué estamos hechos"

Asimismo, afirmó que han sido "cuatro meses intensos de amenazas", en referencia al inicio del despliegue militar en el Caribe por parte de Estados Unidos, país al que acusó de ejercer "terrorismo psicológico" contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y contra los venezolanos.

"Todos los días una amenaza. ¿Por qué lo hacen? Porque creen que nos van a doblegar por el miedo. Y no nos conocen. No saben de qué estamos hechos", subrayó el también ministro de Interior.

Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Venezuela ha denunciado como una "amenaza" que busca propiciar un cambio de Gobierno.

