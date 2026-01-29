Delcy Rodríguez consuma con su firma la reforma de la Ley de Hidrocarburos, uno de los legados de Hugo Chávez: ¿Cuáles son los cambios?

Delcy Rodríguez recibe de su hermano, Jorge Rodríguez, el documento de la reforma aprobada en la Asamblea Nacional que controla el chavismo. | Fuente: EFE

En materia de regalías, se mantiene el tope de 30% establecido en la legislación vigente, pero se refuerza la potestad del Ejecutivo para modificar el porcentaje aplicable a cada proyecto según criterios como la naturaleza de la inversión, la economicidad y la competitividad internacional.

Otro cambio relevante es la ampliación y regulación más precisa de la comercialización directa de hidrocarburos por parte de empresas mixtas y operadores privados, fijando requisitos en materia de precios de referencia, cumplimiento fiscal y ambiental, y atención del suministro interno.

La reforma consolida la apertura a operadores privados en las actividades primarias de exploración y producción, permitiendo que empresas privadas domiciliadas en Venezuela operen mediante contratos con empresas estatales o sus filiales, asumiendo la gestión integral "a su costo, cuenta y riesgo", sin que la empresa estatal contratante responda por sus deudas u obligaciones financieras.

En cuanto a los contratos suscritos bajo la Ley Antibloqueo, la reforma ratifica expresamente su plena validez jurídica y ordena su adecuación al nuevo marco legal sin desmejora de las condiciones pactadas.

Las disposiciones derogatorias eliminan normas aprobadas entre 2006 y 2009 que reservaban al Estado actividades y servicios conexos a los hidrocarburos y regulaban modelos contractuales específicos de las empresas mixtas.

"Queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos, la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, después de un proceso arduo de consultas en todo el país, con más de 120 propuestas recibidas", expresó tras su aprobación el presidente de la AN, el chavista Jorge Rodríguez.

El exministro criticó que ahora las compañías privadas podrán comercializar el petróleo, que estaba reservado al Estado "por la Constitución", y con ello el Ejecutivo "se abroga una enorme discrecionalidad para favorecer al interés privado".

La Ley Orgánica de Hidrocarburos entrará en vigencia luego de su publicación en la Gaceta Oficial, excepto los artículos 51, 55, 56, 57, 58 y 59, que entrarán en vigencia una vez transcurran 60 días de la publicación.

Esta norma tiene como objeto regular todo lo relativo a la exploración, extracción, recolección, transporte, almacenamiento, procesamiento, mejoramiento, refinación, industrialización comercial y aprovechamiento integral de los hidrocarburos bajo los principios de soberanía energética, dominio público de los yacimientos, maximización progresiva de la renta, seguridad jurídica, transparencia contractual, protección ambiental y adecuación a la transición energética.

Críticas a la reforma y el legado de Chávez

El exministro venezolano de Petróleo Rafael Ramírez, hombre de confianza del fallecido presidente Hugo Chávez, consideró que la reforma deroga la nacionalización de la industria petrolera.

"Efectivamente, se trata de la 'erradicación' de la política petrolera de Chávez y, agregaría yo, de la nacionalización de 1976 y de todo el pensamiento nacional petrolero del país", publicó Ramírez en un mensaje en su cuenta en X.

Ramírez señaló que el proyecto de reforma aprobado "deroga completamente no sólo la nacionalización de 1976 que reservaba al Estado las actividades petroleras, sino la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) de 2007", que, aseguró, otorgaba al país "el control y manejo de la mayor reserva de petróleo del planeta".

Añadió que esta aprobación "borra de un zarpazo" las "conquistas" de casi 70 años.

También cuestionó la inclusión del arbitraje internacional para resolver disputas, al considerar que con ello se "está cediendo" la "soberanía jurisdiccional". "Habría ahora que saber a favor de quién se entrega el petróleo de los venezolanos", añadió.

