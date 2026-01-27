Francés liberado de cárcel venezolana describe a centro penitenciario del chavismo como "un campo de concentración"

Camilo Pierre Castro, un ciudadano francés y profesor de yoga de 41 años, relató este martes los horrores que vivió durante su detención arbitraria en Venezuela. Tras ser liberado en noviembre por gestiones diplomáticas del Palacio del Elíseo, el ex prisionero político describió su experiencia en el centro de detención El Rodeo 1 durante una entrevista para el programa La Mañana de NTN24.

"Es un campo de concentración que va hacia un campo de exterminación”, afirmó Castro al referirse a las condiciones extremas de aislamiento y violencia sistemática que padecen los detenidos en dicho recinto.



Durante su cautiverio de casi seis meses, Castro fue testigo, de acuerdo a su relato, de métodos de tortura crueles que incluyen el uso de electricidad y el ahogamiento con bolsas de plástico.

En su testimonio brindado a NTN24, el ciudadano francés denunció una práctica de intubación forzada que genera hemorragias internas en el sistema digestivo bajo el pretexto de nutrir a los reos.

"Realmente era un nuevo tipo de tortura que desarrolló esta dictadura, que es de generar hemorragias internas en el sistema digestivo a través de tubos en la nariz y garganta”, denunció el profesor de yoga al explicar cómo se introducen estos instrumentos también en otras partes del cuerpo durante varios días.

Además de los abusos físicos, Castro calificó el sistema legal venezolano como una estructura de "farsas industrializadas", donde los funcionarios judiciales actúan como "payasos de la dictadura".

Según su relato, es común que se juzgue a más de 70 personas de forma simultánea entre la una y las tres de la mañana, utilizando acusaciones idénticas que son simplemente copiadas y pegadas por los jueces para procesar a prisioneros políticos y extranjeros.

El ex prisionero enfatizó que en estos lugares no existe el derecho a la defensa ni acceso a abogados, manteniendo a los detenidos en un aislamiento total que puede durar años sin comunicación con el exterior.

Venezuela sigue bajo el régimen de la dictadura, ahora no es de Nicolás Maduro, pero peor hoy está esta gente que siempre fueron el cerebro de esa dictadura”

Una detención arbitraria convertida en "negocio"

La detención de Castro ocurrió en junio de 2025 en el puesto fronterizo de Paraguachón, a donde había acudido para realizar trámites migratorios con el fin de renovar su visado de residencia colombiano.

"Me detuvieron de forma totalmente arbitraria, así como pasó a cientos y a miles de venezolanos y extranjeros. Me detuvieron porque soy francés, porque es un negocio", declaró el afectado al señalar que su captura respondió a una política estatal de toma de rehenes para obtener beneficios políticos o económicos.

Su familia y organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron que fue acusado injustamente de ser un agente de la CIA, una narrativa que el régimen utiliza habitualmente para justificar supuestas conspiraciones extranjeras.

El panorama político tras la captura de Nicolás Maduro

En su intervención para el medio internacional NTN24, Castro expresó una profunda preocupación por el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su traslado a una cárcel en Estados Unidos, tras el operativo militar en Caracas el último 3 de enero.

El ex prisionero político advirtió que la estructura represiva del régimen permanece intacta bajo el mando de figuras como Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, a quienes definió como el "cerebro" de la dictadura.

"Venezuela sigue bajo el régimen de la dictadura, ahora no es de Nicolás Maduro, pero peor hoy está esta gente que siempre fueron el cerebro de esa dictadura”, sostuvo Castro al advertir que los actuales dirigentes mantienen un discurso de fidelidad al sistema anterior sin voluntad de cambio humanista.

Finalmente, el ciudadano francés hizo un llamado a la justicia internacional y a la reconciliación del pueblo venezolano, pidiendo que se quiebre la cadena de odio que alimenta al sistema opresor.

Aunque reconoció que no le alegra el sufrimiento de nadie, ni siquiera el de sus captores, insistió en que todos los responsables de crímenes deben enfrentar a la justicia para que Venezuela pueda levantarse de las deudas de terror y muerte sembradas durante décadas.

#15E Camilo Castro, ex preso político de nacionalidad francesa comparte emotivas palabras desde la sede de las Naciones Unidas en Ginebra con motivo de su reciente excarcelación.#venezuela pic.twitter.com/XUa0OyK4y4 — Foro Penal (@ForoPenal) January 15, 2026