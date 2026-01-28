Últimas Noticias
Cancillería anuncia dos nuevas liberaciones de peruanos encarcelados en Venezuela

Palacio de Torre Tagle, sede de la cancillería peruana.
Palacio de Torre Tagle, sede de la cancillería peruana. | Fuente: Andina
por Redacción RPP

·

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la excarcelación de Ricardo Meléndez y Arturo Paredes, en medio de gestiones diplomáticas que buscan la libertad de más connacionales detenidos en Venezuela, tras la reciente captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

La Cancillería anunció la liberación de dos ciudadanos peruanos que se encontraban encarcelados en Venezuela, sumando un total de tres excarcelaciones desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. 

Los liberados son Ricardo Meléndez y Arturo Paredes, cuya puesta en libertad se logró mediante gestiones realizadas por la Cancillería peruana, informó Torre Tagle a través de un comunicado. 

Esta acción se produce en un contexto de ruptura diplomática entre Perú y Venezuela, donde Brasil actúa como intermediario para la asistencia consular.

La Cancillería informó que las autoridades peruanas han iniciado coordinaciones para el pronto retorno de ambos al territorio nacional.

Detalles de los ciudadanos liberados

Ricardo Meléndez, de 62 años, empresario y economista, fue detenido en octubre de 2024 en el estado de Táchira al viajar al cumpleaños de su suegro, bajo el argumento de ingreso sin sellar el pasaporte. Permaneció siete meses sin contacto con su familia, hasta que en mayo de 2025 se confirmó su ubicación en la prisión El Rodeo I, en el estado de Miranda. El Ejecutivo peruano había advertido previamente que Meléndez generaba mayor preocupación debido a su hipertensión.

Arturo Paredes, exalcalde del municipio peruano de Requena, fue detenido en Venezuela en circunstancias aún no aclaradas, junto a su esposa Marianela Chung. La pareja había sido condenada en Perú en 2023 a diez y ocho años de cárcel respectivamente por desbalance patrimonial.

Al finalizar su comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores ratificó su compromiso de "velar por el bienestar y la integridad de los peruanos en el exterior".

"En ese sentido, el Perú mantiene sus esfuerzos para lograr la liberación de los otros connacionales que aún permanecen detenidos en territorio venezolano", concluye el comunicado oficial de la Cancillería.


El poder en tus manos

EP234 | INFORMES | Elecciones 2026: Todo lo que debes saber sobre los miembros de mesa

Atención porque este 29 de enero, la ONPE realizará el sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conoce todos los detalles sobre este proceso en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Venezuela Presos políticos

