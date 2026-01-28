Cancillería anuncia dos nuevas liberaciones de peruanos encarcelados en Venezuela

La Cancillería anunció la liberación de dos ciudadanos peruanos que se encontraban encarcelados en Venezuela, sumando un total de tres excarcelaciones desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

Los liberados son Ricardo Meléndez y Arturo Paredes, cuya puesta en libertad se logró mediante gestiones realizadas por la Cancillería peruana, informó Torre Tagle a través de un comunicado.



Esta acción se produce en un contexto de ruptura diplomática entre Perú y Venezuela, donde Brasil actúa como intermediario para la asistencia consular.

La Cancillería informó que las autoridades peruanas han iniciado coordinaciones para el pronto retorno de ambos al territorio nacional.



Detalles de los ciudadanos liberados



Ricardo Meléndez, de 62 años, empresario y economista, fue detenido en octubre de 2024 en el estado de Táchira al viajar al cumpleaños de su suegro, bajo el argumento de ingreso sin sellar el pasaporte. Permaneció siete meses sin contacto con su familia, hasta que en mayo de 2025 se confirmó su ubicación en la prisión El Rodeo I, en el estado de Miranda. El Ejecutivo peruano había advertido previamente que Meléndez generaba mayor preocupación debido a su hipertensión.



Arturo Paredes, exalcalde del municipio peruano de Requena, fue detenido en Venezuela en circunstancias aún no aclaradas, junto a su esposa Marianela Chung. La pareja había sido condenada en Perú en 2023 a diez y ocho años de cárcel respectivamente por desbalance patrimonial.



Al finalizar su comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores ratificó su compromiso de "velar por el bienestar y la integridad de los peruanos en el exterior".

"En ese sentido, el Perú mantiene sus esfuerzos para lograr la liberación de los otros connacionales que aún permanecen detenidos en territorio venezolano", concluye el comunicado oficial de la Cancillería.

