Universitarios venezolanos confrontaron a Delcy Rodríguez para pedir libertad de todos los presos políticos [VIDEO]

Un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) confrontó este martes a la presidenta encargada Delcy Rodríguez durante su visita al campus y le exigió la libertad para todos los presos políticos del país, un incidente que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

El reclamo incluyó nombres específicos y la mención de más de 200 jóvenes detenidos, en un contexto marcado por el proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero tras el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.



El presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU-UCV), Miguelangel Suárez, se acercó directamente a Rodríguez y pidió "libertad para Jesús Armas", un activista y docente de la UCV, al tiempo que extendió el reclamo a todos los encarcelados por motivos políticos y mencionó a Roalmi Cabeza, un estudiante de derecho de la UCV que fue escolta motorizado de la líder opositora María Corina Machado y que fue encarcelado en enero de 2025.

Suárez indicó que hay más de 200 jóvenes detenidos en el país y emplazó a la mandataria encargada a liberar a todos los presos políticos, de los cuales afirmó que aún quedan más de 800 en el sistema penitenciario.



Otro estudiante le solicitó a Rodríguez que "se ponga la mano en el corazón por la libertad de todos los presos políticos".

Universitarios confrontan a Delcy Rodríguez para exigir la liberación de presos políticos | Fuente: EFE

Los reclamos se produjeron en medio de la visita de la presidenta encargada a la UCV para verificar los trabajos de recuperación de la casa de estudios, durante la cual también entregó obras de modernización en el servicio de nefrología del Hospital Universitario de Caracas, que incluyeron 12 sillones para diálisis y un quirófano especializado.

La respuesta de Delcy Rodríguez

Rodríguez respondió afirmando que las autoridades están trabajando por la "convivencia democrática" y pidió a los políticos ser "responsables".

Acusó a ciertas organizaciones no gubernamentales de cobrar a los familiares de los presos: "Hay ONG que le están cobrando a los familiares", dijo, y solicitó a los estudiantes no caer en manipulaciones.

"Basta de mentir, basta de manipulación. Le costó muy caro a este país, le tocó una agresión militar", agregó en referencia al ataque de tropas estadounidenses del 3 de enero que derivó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, actualmente detenidos en Nueva York.

La mandataria encargada se molestó durante el intercambio y decidió no continuar la conversación con Suárez al considerar que él no la escuchaba.

Discrepancias en las cifras de excarcelaciones

El proceso de excarcelaciones fue anunciado el 8 de enero por Jorge Rodríguez, quien habló de un "número importante" de liberaciones. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, cifró el último lunes en 808 las medidas cautelares otorgadas desde "antes de diciembre", mientras que la presidenta encargada había mencionado previamente 626 liberados. El Gobierno niega la existencia de presos políticos y sostiene que el proceso continúa abierto.

Por su parte, la ONG Foro Penal, que monitorea estos casos, verificó hasta el domingo cerca de 800 presos políticos en el país y ha confirmado 266 liberaciones desde el 8 de enero.

Otra organización, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), informó este martes 28 de enero sobre ocho nuevas excarcelaciones en la cárcel de El Rodeo I, estado Miranda, ocurridas la noche del 27 de enero. Entre los liberados figura Keberth Barceló, detenido arbitrariamente en diciembre de 2024 según la ONG Provea.

Familiares mantienen vigilias y campamentos

El reclamo estudiantil se enmarca en una situación de mayor tensión. Familiares de presos políticos, en su mayoría madres, mantienen desde el 8 de enero campamentos improvisados frente a centros de reclusión para exigir liberaciones plenas.

El 26 de enero, un grupo bloqueó temporalmente el acceso al comando Zona 7 de la Policía Nacional en Boleíta, Caracas, con sillas y una pancarta que decía 'Libertad para todos. De Zona 7 a la Libertad'. Funcionarios policiales obligaron a reabrir el paso vehicular, pero las vigilias persisten.

Casos como el de Bruno Juárez, detenido desde 2021 junto a su pareja Gabriela Montes en el aeropuerto de Maiquetía y condenados a 30 años por terrorismo, ilustran la duración de algunas detenciones.

Su madre, Reyes Flores, se unió a la protesta para apoyar a otras familiares: "¿Qué voy a hacer yo en la casa? Yo también tengo que hacer algo por mi hijo, yo quiero la libertad", declaró.