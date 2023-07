Amanda Portales le cantará a los peruanos residentes en EE.UU. por Fiestas Patrias

La cantante nacional Amanda Portales regresará a Estados Unidos para festejar las Fiestas Patrias junto a la colonia peruana. Entre los días 27 y 30 de julio, la máxima exponente de nuestro folklore presentará su espectáculo Sentimientos en cuatro ciudades estadounidenses.

La pionera del género andino, conocida también como 'La novia del Perú', ofrecerá lo mejor de su repertorio en el Shea Center de New Jersey, el 27 de julio; en La Scala de Miami, el 28 de julio; en el Arlington Music Hall de Texas, el 29 de julio; y, en el Queens Theatre de New York, el 30 de julio.

"Quiero invitar de manera muy especial a todos nuestros hermanos peruanos y no peruanos de Miami, New Jersey, Texas y New York a celebrar juntos nuestras Fiestas Patrias, prepárense que Amanda, su artista, su novia, llegará con todo su marco musical para cantarles los temas de su preferencia", invita Portales.

"Vamos a celebrar el cumpleaños del Perú como se debe... contaré con el acompañamiento de la Filarmónica Perú. Los esperamos con lo mejor de la música tradicional andina. Las entradas están a la venta en Tickeri", acota la artista.

Repertorio

La galardonada cantante y compositora, reconocida como Personalidad Meritoria de la Cultura, por el Ministerio de Cultura del Perú, interpretará emblemáticos temas del cancionero popular peruano como Vaso de cristal, Dile, Mi diccionario, Pío, pío, Quisiera ser picaflor, Adiós pueblo de Ayacucho, Yaulliyay, Loca juventud, entre otras canciones que han marcado a varias generaciones.

Con el estilo único que la caracteriza, Amanda Portales llegará por primera vez a los mejores teatros de Estados Unidos para abrazar con su música a todos los peruanos que residen en el país norteamericano.

El dato

Gira USA: Amanda Portales: Sentimientos

Entradas en Tickeri: