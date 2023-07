Entre Days of Future Past, la canción que da nombre a la actual gira The Future Past Tour 2023, y The Time Machine ha explicado que la idea del concierto es montarse en una máquina del tiempo, para revivir su disco de 1986 Somewhere in Time, del que ha rescatado un tema nunca interpretado en giras anteriores, Alexander the Great, y luego volver al presente con los nuevos temas de Senjutsu.Fuente: EFE