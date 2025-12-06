Edison Flores sorprende a Anuel AA con camiseta de la ‘U’ tras su concierto en Lima

El futbolista Edison Flores protagonizó un llamativo encuentro con el cantante urbano Anuel AA durante la visita del artista a Lima.

El jugador de Universitario de Deportes asistió al concierto del intérprete que se llevó a cabo en el Arena Monumental de Ate el viernes 5 de diciembre y aprovechó la ocasión para obsequiarle una camiseta oficial del club crema.

En agradecimiento por el gesto, Anuel AA autografió el polo blanco que Flores llevaba puesto, en un intercambio que quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral.

La interacción no quedó allí: el intérprete de Bebecita también recibió una camiseta de la selección peruana personalizada con su nombre, “Anuel AA”, y el número 20 en la espalda.

Anuel AA junto a Edison Flores en el backstage de su concierto.Fuente: IG: @edisonflores1020

Anuel AA llegó tarde a su concierto en Lima

El cantante puertorriqueño Anuel AA llegó a Lima para presentarse el viernes 5 de diciembre en el Arena Monumental de Ate, como parte de su gira Real Hasta La Muerte 2, título que da nombre a su quinto álbum de estudio.

Según Iguana Producciones Perú, organizadora del evento, las puertas del recinto se abrieron a las 5:00 p. m., y el DJ Fabián Medina fue el encargado de iniciar la jornada musical a las 6:00 p.m. El show principal de Anuel AA estaba programado para comenzar a las 10:30 p. m.

Sin embargo, asistentes y usuarios en redes sociales manifestaron su molestia al señalar que, incluso pasada las 2:00 a. m., el artista aún no aparecía en el escenario. La productora había advertido previamente en sus comunicaciones que los horarios podían estar sujetos a cambios.