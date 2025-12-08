Limp Bizkit en Lima: setlist, horarios, mapa, recomendaciones y todo lo que debes saber para su concierto en Costa 21

Limp Bizkit vuelve a Lima con su Loserville Tour. Revisa aquí el setlist tentativo, los horarios, accesos, mapa y todas las recomendaciones para su concierto en Costa 21.

Limp Bizkit, una de las bandas más influyentes del nu metal de los 2000, regresa a Lima como parte de su explosiva gira mundial Loserville Tour. El grupo liderado por Fred Durst se presentará este 9 de diciembre en Costa 21, en un show que promete alta energía, caos controlado y una dosis generosa de nostalgia dosmilera. El concierto es auspiciado por Studio92.

La banda —integrada por Durst, Wes Borland, John Otto y DJ Lethal— llega con un repertorio cargado de clásicos como My Generation, Rollin, Break Stuff y Nookie. Su último concierto en Lima fue en 2016, cuando Durst advirtió: “¡No vayan a trabajar, dedíquense a liberar adrenalina... porque la van a necesitar!”. Y este 2025, la promesa se mantiene intacta.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Limp Bizkit en Lima?

Limp Bizkit se presentará en Lima el 9 de diciembre en Costa 21, en San Miguel, como parte de su gira mundial Loserville Tour. Se espera un espectáculo vibrante y lleno de energía.

Entradas para Limp Bizkit en Lima Según Teleticket, quedan pocas localidades. Estos son los precios: Campo A: S/341

Campo B: S/230

Tribuna lateral derecha: S/283

Tribuna lateral izquierda: S/283

Tribuna general: S/142



Horarios del concierto de Limp Bizkit en Lima 1:00 p.m. – Apertura de puertas

– Apertura de puertas 4:15 p.m. – Slay Squad

– Slay Squad 5:05 p.m. – Riff Raff

– Riff Raff 5:35 p.m. – Ecca Vandal

– Ecca Vandal 6:30 p.m. – 311

– 311 7:45 p.m. – Bullet for My Valentine

– Bullet for My Valentine 9:20 p.m. – Limp Bizkit

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Limp Bizkit en Lima? Ingresa a Teleticket: Visita la página web de Teleticket. Crea tu cuenta: Si eres cliente nuevo, regístrate con un correo electrónico vigente, ingresa tus datos personales y elige una contraseña. Confirma tu registro: Revisa tu correo electrónico para confirmar tu cuenta, luego regresa a la página de Ticketmaster. Busca el evento: Con tu cuenta creada, inicia sesión en Teleticket y busca el concierto de Limp Bizkit en Lima. Espera en la cola virtual: Una vez en la cola virtual, espera tu turno. Cuando sea tu momento, ingresarás automáticamente al evento y podrás ver las zonas disponibles y sus precios. Selecciona tus asientos: Elige la zona y los asientos deseados, haz clic en "reservar asiento" y luego en "comprar". Ingresa los datos de tu tarjeta para completar la compra. Finaliza la compra: Al finalizar, recibirás una confirmación de que la compra ha sido exitosa. Descarga tus tickets y verifica que estén correctos. (*) Importante: No compartas tus tickets con nadie para evitar ser víctima de estafas.

Fechas del Loserville Tour en Latinoamérica

29 de noviembre – Ciudad de México, México – Explanada del Estadio Banorte

2 de diciembre – San José, Costa Rica – Parque Viva

5 diciembre – Bogotá, Colombia – Coliseo Medplus

9 de diciembre – Lima, Perú – Costa 21

13 de diciembre – Santiago, Chile – Parque Estadio Nacional

16 de diciembre – Buenos Aires, Argentina – Parque Sarmiento

20 de diciembre – São Paulo, Brasil – Allianz Parque

¿Cuál es el setlist del concierto de Limp Bizkit en Lima?

El setlist puede variar, pero este fue el que tocaron en Bogotá (5 de diciembre), el show previo al de Lima:

Break Stuff Hot Dog My Generation Livin’ It Up Gold Cobra Rollin’ (Air Raid Vehicle) Eat You Alive My Way Re-Arranged Behind Blue Eyes (cover de The Who) Nookie Full Nelson (con fans en el escenario) Boiler Faith (cover de George Michael) Take a Look Around Break Stuff (reprise)

Mapa de ingreso al concierto de Limp Bizkit en Lima

El público deberá acceder por la Costa Verde, siguiendo la señalización desde el circuito de playas.

Tribuna General (Izquierda y Derecha): Ingreso Principal y puertas de Tribuna Lateral

Ingreso Principal y puertas de Tribuna Lateral Campo A y Campo B: Accesos designados como Ingreso Campo A e Ingreso Campo B

Recomendaciones para el concierto de Limp Bizkit en Lima

Para garantizar una experiencia segura y agradable, Masterlive Perú recomienda:

Asistir al concierto en transporte público o taxi.

Evitar llevar objetos de valor o innecesarios.

Si llevas mochila, por favor colabora con su revisión.

Habrá seguridad privada y servicio médico.

Llevar siempre tu DNI para cualquier eventualidad.

Evitar comprar entradas a revendedores. Podrían darte entradas falsas y no tendrás derecho a reclamo.

Luego de ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana.

Objetos prohibidos en el concierto de Limp Bizkit en Lima

Para garantizar la seguridad del evento, no se permitirá el ingreso de los siguientes artículos:

Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones.

Mochilas grandes, maletas, maletines o similares.

Alimentos y bebidas.

Envases en general (botellas, tomatodos, tapers, latas, etc.).

Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos y llaves con cadenas.

Accesorios con púas.

Punteros láser o led. iPads o drones.

Artefactos pirotécnicos.

Selfie sticks, trípodes y similares.

Cualquier objeto potencialmente peligroso.

Carteles y banderolas de gran tamaño.

Objetos punzocortantes y armas de cualquier tipo.

Sillas plegables.

Sustancias psicotrópicas (drogas).

