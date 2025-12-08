Últimas Noticias
Limp Bizkit en Lima: setlist, horarios, mapa, recomendaciones y todo lo que debes saber para su concierto en Costa 21

Limp Bizkit dará un único concierto el 9 de diciembre en Costa 21, como parte del Loserville Tour, en un show auspiciado por Studio92.
Renzo Napa

Limp Bizkit vuelve a Lima con su Loserville Tour. Revisa aquí el setlist tentativo, los horarios, accesos, mapa y todas las recomendaciones para su concierto en Costa 21.

Limp Bizkit, una de las bandas más influyentes del nu metal de los 2000, regresa a Lima como parte de su explosiva gira mundial Loserville Tour. El grupo liderado por Fred Durst se presentará este 9 de diciembre en Costa 21, en un show que promete alta energía, caos controlado y una dosis generosa de nostalgia dosmilera. El concierto es auspiciado por Studio92.

La banda —integrada por Durst, Wes Borland, John Otto y DJ Lethal— llega con un repertorio cargado de clásicos como My Generation, Rollin, Break Stuff y Nookie. Su último concierto en Lima fue en 2016, cuando Durst advirtió: “¡No vayan a trabajar, dedíquense a liberar adrenalina... porque la van a necesitar!”. Y este 2025, la promesa se mantiene intacta.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Limp Bizkit en Lima?

Limp Bizkit se presentará en Lima el 9 de diciembre en Costa 21, en San Miguel, como parte de su gira mundial Loserville Tour. Se espera un espectáculo vibrante y lleno de energía.

Entradas para Limp Bizkit en Lima

Según Teleticket, quedan pocas localidades. Estos son los precios:

  • Campo A: S/341
  • Campo B: S/230
  • Tribuna lateral derecha: S/283
  • Tribuna lateral izquierda: S/283
  • Tribuna general: S/142

Horarios del concierto de Limp Bizkit en Lima

  • 1:00 p.m. – Apertura de puertas
  • 4:15 p.m. – Slay Squad
  • 5:05 p.m. – Riff Raff
  • 5:35 p.m. – Ecca Vandal
  • 6:30 p.m. – 311
  • 7:45 p.m. – Bullet for My Valentine
  • 9:20 p.m.Limp Bizkit

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Limp Bizkit en Lima?

  1. Ingresa a Teleticket: Visita la página web de Teleticket.
  2. Crea tu cuenta: Si eres cliente nuevo, regístrate con un correo electrónico vigente, ingresa tus datos personales y elige una contraseña.
  3. Confirma tu registro: Revisa tu correo electrónico para confirmar tu cuenta, luego regresa a la página de Ticketmaster.
  4. Busca el evento: Con tu cuenta creada, inicia sesión en Teleticket y busca el concierto de Limp Bizkit en Lima.
  5. Espera en la cola virtual: Una vez en la cola virtual, espera tu turno. Cuando sea tu momento, ingresarás automáticamente al evento y podrás ver las zonas disponibles y sus precios.
  6. Selecciona tus asientos: Elige la zona y los asientos deseados, haz clic en "reservar asiento" y luego en "comprar". Ingresa los datos de tu tarjeta para completar la compra.
  7. Finaliza la compra: Al finalizar, recibirás una confirmación de que la compra ha sido exitosa. Descarga tus tickets y verifica que estén correctos.

(*) Importante: No compartas tus tickets con nadie para evitar ser víctima de estafas.

Fechas del Loserville Tour en Latinoamérica

  • 29 de noviembre – Ciudad de México, México – Explanada del Estadio Banorte
  • 2 de diciembre – San José, Costa Rica – Parque Viva
  • 5 diciembre – Bogotá, Colombia – Coliseo Medplus
  • 9 de diciembre – Lima, Perú – Costa 21
  • 13 de diciembre – Santiago, Chile – Parque Estadio Nacional
  • 16 de diciembre – Buenos Aires, Argentina – Parque Sarmiento
  • 20 de diciembre – São Paulo, Brasil – Allianz Parque

¿Cuál es el setlist del concierto de Limp Bizkit en Lima?

El setlist puede variar, pero este fue el que tocaron en Bogotá (5 de diciembre), el show previo al de Lima:

  1. Break Stuff
  2. Hot Dog
  3. My Generation
  4. Livin’ It Up
  5. Gold Cobra
  6. Rollin’ (Air Raid Vehicle)
  7. Eat You Alive
  8. My Way
  9. Re-Arranged
  10. Behind Blue Eyes (cover de The Who)
  11. Nookie
  12. Full Nelson (con fans en el escenario)
  13. Boiler
  14. Faith (cover de George Michael)
  15. Take a Look Around
  16. Break Stuff (reprise)

Mapa de ingreso al concierto de Limp Bizkit en Lima

El público deberá acceder por la Costa Verde, siguiendo la señalización desde el circuito de playas.

  • Tribuna General (Izquierda y Derecha): Ingreso Principal y puertas de Tribuna Lateral
  • Campo A y Campo B: Accesos designados como Ingreso Campo A e Ingreso Campo B

Recomendaciones para el concierto de Limp Bizkit en Lima

Para garantizar una experiencia segura y agradable, Masterlive Perú recomienda:

  • Asistir al concierto en transporte público o taxi.
  • Evitar llevar objetos de valor o innecesarios.
  • Si llevas mochila, por favor colabora con su revisión.
  • Habrá seguridad privada y servicio médico.
  • Llevar siempre tu DNI para cualquier eventualidad.
  • Evitar comprar entradas a revendedores. Podrían darte entradas falsas y no tendrás derecho a reclamo.
  • Luego de ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana.

Objetos prohibidos en el concierto de Limp Bizkit en Lima

Para garantizar la seguridad del evento, no se permitirá el ingreso de los siguientes artículos:

  • Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones.
  • Mochilas grandes, maletas, maletines o similares.
  • Alimentos y bebidas.
  • Envases en general (botellas, tomatodos, tapers, latas, etc.).
  • Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos y llaves con cadenas.
  • Accesorios con púas.
  • Punteros láser o led. iPads o drones.
  • Artefactos pirotécnicos.
  • Selfie sticks, trípodes y similares.
  • Cualquier objeto potencialmente peligroso.
  • Carteles y banderolas de gran tamaño.
  • Objetos punzocortantes y armas de cualquier tipo.
  • Sillas plegables.
  • Sustancias psicotrópicas (drogas).
