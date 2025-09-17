Dueño de la vivienda que inspiró la 'casita' de Bad Bunny demanda al cantante por un millón de dólares

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El dueño de la vivienda que inspiró la 'casita' que Bad Bunny utiliza en sus presentaciones y que se hizo conocida tras aparecer en el cortometraje Debí Tirar Más Fotos, presentó una querella por daños contra el artista y las empresas Rimas Entertainment, Move Concerts y A1 Productions.

Según informa la agencia EFE, la demanda fue interpuesta por el abogado Juan R. Dávila en representación de Román Carrasco, conocido como 'Don Román', de 84 años. En el documento, el demandante reclama al menos un millón de dólares como compensación por "daños emocionales y angustias mentales", la anulación de los contratos firmados y el reembolso de los gastos legales.

Carrasco dijo que firmó contratos en blanco sin conocer a detalle los términos para autorizar el uso de su propiedad, ubicada en Humacao —un municipio del este de Puerto Rico—, la cual aparece en el video del 'Conejo Malo', que ya superó los 22 millones de reproducciones en su canal de YouTube.

La propiedad de 'Don Román' está ubicada en Humacao, un municipio en el este de Puerto Rico.Fuente: YouTube: Bad Bunny

Demandante asegura recibir visitas frecuentes de admiradores de Bad Bunny

El octogenario también alega que recibe visitas frecuentes de admiradores de Bad Bunny, y que la imagen de su casa se difunde en redes sociales sin que él reciba remuneración alguna.

"De inicio, estos contratos no fueron entregados a Don Román, no se le explicó ni se le leyó su contenido. El demandante tampoco los podía leer pues no posee tal habilidad", indicó la demanda, según cita EFE.

En el mismo texto se aclara que el objetivo de Carrasco no es afectar al intérprete ni a las compañías, sino obtener "una compensación justa".

Bad Bunny sumó una fecha especial en Puerto Rico que será transmitida por streaming

Bad Bunny se prepara para la función especial el sábado, 20 de septiembre, que se transmitirá por Amazon Music, de su residencia No me quiero ir de aquí, que culminó oficialmente el 14 de septiembre tras un récord de 30 conciertos.



Tras concluir su residencia, el cantante iniciará la gira mundial Debí Tirar Más Fotos, que comenzará el 21 de noviembre en República Dominicana y finalizará en Bélgica el 22 de julio de 2026.

El tour ya superó los dos millones y medio de entradas vendidas, entre ellas los dos 'sold out' programados en Perú para el 30 y 31 de enero en el Estadio Nacional de Lima.

