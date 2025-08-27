Big Time Rush en Lima: fecha, precios de entradas, posible setlist y todo lo que debes saber del concierto

La banda integrada por Kendall, James, Carlos y Logan viene a Perú en 2026 con un show lleno de nostalgia y nuevos éxitos; conoce aquí todos los detalles de su presentación en Lima.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La boy band estadounidense Big Time Rush confirmó que se presentará en Perú en 2026 como parte de su próxima gira internacional, desatando la emoción de miles de fanáticos que esperaban su regreso al país.

El grupo integrado por Kendall Schmidt, James Maslow, Carlos PenaVega y Logan Henderson traerá a Lima un espectáculo cargado de nostalgia y nuevos éxitos, consolidando su reencuentro con el público latinoamericano.

Big Time Rush, recordado por su serie en Nickelodeon y por hits como Boyfriend y Worldwide, retomó los escenarios en 2021 con gran éxito. Desde entonces, han llevado su música a distintas partes del mundo, y en 2026 Perú será parte de ese esperado tour.

Conoce más detalles sobre la venta de entradas y el posible setlist que la agrupación prepara para sus seguidores.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Big Time Rush en Lima?

El concierto de Big Time Rush será el viernes 27 de febrero en el Duomo Costa 21, San Miguel.

¿Cuáles son los precios de entradas del concierto de Big Time Rush en Lima?

Preventa BBVA

Hasta el 29/08 o hasta agotar stock

Platinum: S/ 300

VIP: S/ 190

Preventa artista

Platinum: S/ 345

VIP: S/ 218

Regular

Platinum: S/ 345

VIP: S/ 218

Conadis

Platinum: S/ 285

¿Cuándo inicia la venta general de entradas al concierto de Big Time Rush en Lima?

La venta general o regular para las entradas de Big Time Rush será el viernes 29 de agosto. Puede ser con cualquier medio de pago y hasta agotar stock.

Posible setlist de Big Time Rush para su concierto en Lima

De acuerdo con las canciones que figuraron en la lista en su primer concierto en Birmingham, Alabama, este sería el setlist de Big Time Rush:

Act 1

“Big Time Rush”

“Windows Down”

“Amazing”

“Music Sounds Better”

“Superstar”

“Picture This”

“Shot in the Dark” / “Big Night”

“Like Nobody's Around”

“Cover Girl”

“You’re Not Alone”

“We Are”

“Giant Turd”

“Stuck”

“Famous” / “Oh Yeah”

“Any Kind of Guy”

“This Is Our Someday”

“Paralyzed”

“City Is Ours”'

B Stage

“Halfway There”

“Halfway There” “Crazy for U”

“Untouchable”

“Count On You”

Act II

“No Idea”

“Worldwide”

“Elevate”

“Blow Your Speakers”

“Run Wild”

“Love Me Love Me”

Act III

“Invisible” / “Time of Our Life” (recording)

“Nothing Even Matters”

“Song for You”

“I Know You Know”

“If I Ruled the World”

“Confetti Falling”

Encore

“Til I Forget About You”

“Boyfriend”

Fechas del tour ‘In Real Life Worldwide’ de Big Time Rush

Conoce las fechas del tour de Big Time Rush por América Latina:

Martes, 17 de febrero de 2026 (Guadalajara, México)

Jueves, 19 de febrero de 2026 (Monterrey, México)

Sábado, 21 de febrero de 2026 (Ciudad de México, México)

Martes, 24 de febrero de 2026 (Bogotá, Colombia)

Viernes, 27 de febrero de 2026 (Lima, Perú)

Domingo, 1 de marzo de 2026 (Santiago, Chile)

Martes, 3 de marzo de 2026 (Buenos Aires, Argentina)

Viernes, 6 de marzo de 2026 (São Paulo, Brasil)