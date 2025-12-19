Iron Maiden desafía el tiempo: ‘La Doncella’ cumple 50 años en plena vigencia [INFORME]

Cincuenta años de vida, diecisiete álbumes de estudio, más de 150 canciones editadas, más de dos mil conciertos ofrecidos -en más de 60 países-, más de 1.7 oyentes diarios en Spotify (sin mencionar otras plataformas), más de 130 millones de discos vendidos; y millones de fanáticos alrededor del mundo. Estos son solo algunos números de Iron Maiden.

‘La Doncella’ está de fiesta, ya que este 2025 celebra medio siglo de fundación. Si bien las celebraciones se han dado a lo largo del año, la historia nos dice que la banda fue fundada por Steve Harris el 25 de diciembre 1975, en Londres (Reino Unido).

Es curioso pensar que Iron Maiden, una banda que en determinado punto de su historia sería fue vinculada al ocultismo y hasta catalogada de satánica, tenga sus orígenes en una fecha tan arraigada con el catolicismo como es la Navidad. Sin duda, ironías del destino.

“A Harris se le ocurrió el nombre de su nueva banda después de ver The Man in the Iron Mask, una película basada en la novela de Alejandro Dumas, en la que se menciona un aparato de tortura conocido como doncella de hierro (iron maiden, en inglés)”, resalta la biografía de la banda escrita por el británico Neil Daniels.



El bar Cart & Horses, en Stratford (al este de Londres), albergó los primeros conciertos de ‘La Doncella’. Fue el lugar donde la banda empezó a hacerse conocida y a ganarse un nombre en el circuito londinense. Pero también fue testigo de las primeras desavenencias y deserciones dentro de la agrupación.

Y es que Iron Maiden pasó por muchos cambios de formación en su primer lustro de vida. De hecho, en el disco debut de la banda, lanzado en 1980 bajo el nombre Iron Maiden, no hay un solo miembro de la formación original, salvo Steve Harris.

“Las bandas no surgen tan espontáneamente y llegan a la consagración sin cambios. En el caso de Iron Maiden, hubo muchas idas y venidas, sobre todo porque comenzaron como una banda de amigos y, después, fueron incluyendo a la gente que necesitaban en cada puesto”, comentó a RPP el periodista y escritor argentino César Fuentes Rodríguez.

Este devenir de integrantes no duraría mucho tiempo. Faltaban afinar algunos detalles, y Steve Harris lo sabía. En 1982, el legendario Bruce Dickinson reemplazó a un impredecible Paul Di'Anno (lamentablemente, ya fallecido); y así llegó The Number of the Beast, uno de los tótems del heavy metal como lo conocemos hoy en día.

“Lo que estableció a la banda definitivamente fue el ingreso de Bruce Dickinson. Ahí hubo un cambio radical, no tanto de dirección, sino de volumen, de compromiso, de calidad”, resaltó Rodríguez.

“Pasaron de tener un cantante con el que habían tenido su éxito, pero que probablemente no les hubiese servido demasiado para alcanzar un nivel siguiente, a un Bruce Dickinson que redimensionó el significado de la banda”, agregó.



La caída y el resurgir de Iron Maiden

Los años ochenta permitieron a Iron Maiden establecerse como uno de los abanderados de la llamada New Wave of British Heavy Metal (Nueva Ola del Heavy Metal Británico, en español).

Piece of Mind (1983), Powerslave (1984), Somewhere in Time (1986) y Seventh Son of a Seventh Son (1988) fueron éxitos rotundos, incluyendo auténticos clásicos, no solo de la banda, sino del heavy metal en general.

Lamentablemente, la maquinaria se desgastó. Con la nueva década, llegó un bajón en Iron Maiden. No Prayer for the Dying (1990) y Fear of the Dark (1992) fueron éxitos moderados, pero alejados de la grandiosidad del pasado reciente. No obstante, el verdadero golpe para la banda fue la salida de Adrian Smith y Bruce Dickinson, dos de los pilares de ‘La Doncella’.

Janick Gers llegó para reemplazar a Adrian Smith, mientras que Blaze Bayley fue el elegido para tomar la posta dejada por Bruce Dickinson. Lamentablemente, el ex Wolfsbane nunca pudo llenar sus zapatos. Fueron tiempos oscuros para Iron Maiden, ya que los fanáticos rechazaron a la nueva formación y, por añadidura, también a los nuevos álbumes.

The X Factor (1995) y Virtual XI (1998), sin ser malos discos, fueron rechazados por los seguidores. En menos de una década, Iron Maiden pasó de ser una de las bandas metaleras más idolatradas a una agrupación cuya mera existencia estaba en entredicho.

Pero la historia es cíclica. Y el nuevo milenio fue testigo del renacer de Iron Maiden. Adrian Smith y Bruce Dickinson volvieron a la banda, que ahora se estableció como sexteto; y editaron uno de los mejores discos de retorno de la historia: Brave New World (2000).



Con este lanzamiento, Iron Maiden se catapultó nuevamente al estrellato. La banda volvió a llenar estadios y a ser cabeza de cartelera en festivales; lo que le valió una nueva oleada de fanáticos. Las nuevas generaciones -que conocieron a Iron Maiden con Brave New World- comenzaron a escuchar sus discos clásicos y el enamoramiento fue inmediato.

Dance of Death (2003), A Matter of Life and Death (2006) y The Final Frontier (2010) siguieron el camino marcado por Brave New World y reafirmaron su estatus de banda de culto. A la par, Maiden emprendía giras monumentales, en las que -con energía y virtuosismo- afianzaban la idolatría de los fanáticos.

En los últimos años, llegaron The Book of Souls (2015) y Senjutsu (2021), discos acaso incomprendidos; en los que Iron Maiden, bajo la dirección de Steve Harris, mostró su faceta más progresiva.



Iron Maiden sigue llenando estadios alrededor del mundo.Fuente: Iron Maiden

El legado de Iron Maiden

El último capítulo de Iron Maiden aún no está escrito. Pero, en estos primeros 50 años, es imposible no destacar lo ha dejado para la historia, no solo del heavy metal, sino de la música en general.

“El legado que deja Iron Maiden es inmenso, no solamente por el volumen de las canciones y por la huella que marcó en su momento. Fue la banda más notoria de la New Wave of British Heavy Metal y también la más exitosa, a la larga”, resaltó César Fuentes Rodríguez.

“Habría otras bandas como Saxon, Def Leppard o Diamond Head; pero ninguna tuvo el peso que finalmente alcanzó Iron Maiden. Así que el legado es inmenso, no se puede hablar de la historia del metal sin mencionar a Maiden, por supuesto”, agregó.

Medio siglo después de su fundación, Iron Maiden sigue más vigente que nunca, agotando entradas de sus próximos conciertos -entre ellos, uno en Lima- y generando una movida cultural y musical alrededor del orbe; lo cual es un caso digno de análisis. ¿Cuál es el secreto de esta longevidad? El antropólogo peruano Kamilo Riveros, director del Centro de Investigación de las Artes Chalena Vásquez R., ensaya una respuesta.

“El legado cultural y artístico es generar una realidad en sí misma. Aportar con maneras de crear y hacer las cosas. Abrir pautas para transformar en arte lo más oscuro que puede ocurrir en cada dimensión de la sociedad o historia humana”, manifestó a RPP.

“Iron Maiden es uno de los grupos que generó una manera de hacer metal. Construyeron su propio arquetipo sonoro, en un género que en su momento era relativamente nuevo; y desarrollaron formas de expresión propias dentro del lenguaje de la música rock”, sentenció.

Tal vez el secreto de esta longevidad esté en no perder el tiempo buscando aquellos años perdidos, y darnos cuenta de que estamos viviendo nuestros años dorados.

Larga vida, Iron Maiden.

