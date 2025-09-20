Brasileños afectados por seguidilla de conciertos: un 24 % se ha endeudado para pagar entradas, revela estudio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Brasil es históricamente una de las escalas fijas de las grandes estrellas de la música, cuando estas realizan giras alrededor del orbe. No importa el género: los artistas de talla mundial siempre incluyen al gigante sudamericano en sus itinerarios.

Si bien esto es una bendición para los fanáticos, también se convierte en un dolor de cabeza para muchos: el dinero no alcanza para comprar entradas para tantos conciertos, tan seguido.

De hecho, según una reciente encuesta de la plataforma Serasa, en colaboración con el Instituto Opinion Box; el 24 % de los brasileños -una cuarta parte de la población- reconoció que se ha endeudado para poder pagar las entradas de los conciertos a los que quiere acudir.

Los fanáticos brasileños, en su mayoría, no lo piensan dos veces, cuando se trata de ver a su artista favorito: a un 38 % no le importa pagar mucho, con tal de estar en el concierto, agrega el estudio, publicado por el portal web de Folha de São Paulo.

“Los festivales de música son experiencias únicas, pero también requieren planificación financiera. Organizar el presupuesto, reservar fondos con antelación y evaluar las opciones de pago son pasos esenciales para disfrutar del evento sin convertir el placer en deuda”, comentó Rodrigo Costa, especialista en educación financiera de Serasa.



Lo que se invierte en un concierto no se limita al precio de la entrada

En los conciertos o festivales de música, no solo se gasta en la compra de la entrada. Hay muchas variables que van sumándose a la inversión que hacen los fanáticos.

Según el estudio, los costos adicionales se dividen principalmente entre comida y bebida (64 %), camisetas, gorras y pósteres (20 %), pulseras y souvenirs (19 %), artículos de moda y accesorios (14 %), y experiencias VIP y otros tipos de mejoras (12 %).

Esto sin mencionar los largos viajes que deben hacer muchos fanáticos para llegar hasta el lugar donde se realizará el concierto. Según la encuesta, un 36 % dijo gastar solo en transportación más de 1 000 reales (unos 190 dólares) adicionales al valor de la entrada.

