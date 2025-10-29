Bryan Adams anunció su gira por Sudamérica pero no incluyó a Perú

El rockero canadiense Bryan Adams confirmó que su gira mundial Roll With The Punches llegará a Sudamérica el próximo año.

A través de sus redes sociales oficiales, el autor de clásicos del género como Heaven o Summer of '69 anunció una serie de presentaciones en la región, aunque lamentablemente no incluyó a Perú entre ellas.

Los conciertos de Bryan Adams en Sudamérica comenzarán el 6 de marzo de 2026, con un recital en Río de Janeiro, tras lo cual visitará tras ciudades de Brasil, antes de viajar por otros países de la región.

Estos son los conciertos confirmados por Bryan Adams en Sudamérica:

-6 de marzo: Río de Janeiro (Brasil)

-7 de marzo: Sao Paulo (Brasil)

-9 de marzo: Curitiba (Brasil)

-11 de marzo: Porto Alegre (Brasil)

-13 de marzo: Montevideo (Uruguay)

-15 de marzo: Buenos Aires (Argentina)

-17 de marzo: Santiago (Chile)

-20 de marzo: Bogotá (Colombia)

Bryan Adams se encuentra en plena gira de promoción de su álbum Roll with the Punches, lanzado en agosto de 2025.



Bryan Adams en Perú

Bryan Adams se ha presentado en Perú hasta en tres oportunidades: en 2008, en la Explanada Sur del Estadio Monumental; en 2017, en el Jockey Club del Perú; y en 2019, en el Plaza Arena.

En este último concierto en Perú, se volvió viral la reacción que tuvo el rockero canadiense, al darse cuenta de que el recinto se ubicaba al lado de los estacionamientos del centro comercial Jockey Plaza.

“Gracias por acompañarme en esta playa de estacionamiento”, ironizó durante el recital.

