¿Richie Sambora volverá a Bon Jovi para la nueva gira de la banda? Esto es lo que se sabe de la esperada reunión

Bon Jovi anunció esta semana su regreso a los escenarios con una serie de conciertos en Norteamérica y Europa, luego de que el vocalista y fundador de la agrupación, Jon Bon Jovi, se recuperara de una grave lesión en las cuerdas vocales.

La noticia generó gran emoción entre los fanáticos de la banda de New Jersey, que no salía de gira desde 2022, cuando ofreció algunos conciertos en Estados Unidos, para promocionar su disco 2020, lanzado durante la pandemia de la COVID-19.

La lesión en las cuerdas vocales de Jon Bon Jovi llevó a la banda a no ampliar esa gira, especulándose con la posibilidad de un retiro definitivo de la música. El propio Jon reconoció en una reciente entrevista que sopesó esa opción, si es que no llegaba a recuperarse totalmente. “El camino ha sido largo, ha sido duro, pero perseveré”, sostuvo.

El anunciado regreso a los escenarios también ha generado una ola de especulaciones en torno a un posible retorno de Richie Sambora -guitarrista y miembro fundador- a Bon Jovi, teniendo en cuenta de que esta gira también es una suerte de celebración de los 40 años de la agrupación.



¿Es posible un regreso de Richie Sambora a Bon Jovi?

Richie Sambora abandonó la banda en 2013, en plena gira mundial Because We Can Tour, para enfocarse en su familia. Su salida marcó un antes y un después en Bon Jovi.

Sambora fue reemplazado por solvente Phil X; pero, más de una década después, los fanáticos siguen añorando las épocas de Richie con la banda.

El guitarrista no volvería a tocar con Bon Jovi hasta 2018, cuando se unió a sus excompañeros para un pequeño recital, a propósito de la inducción de la banda al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Pese al tiempo pasado, ¿son reales las chances de un regreso de Richie Sambora? Lamentablemente, la respuesta es negativa.

El portal TMZ, citando fuentes cercanas a los involucrados, aseguró que “esto no va a suceder, nunca”.

“Nuestras fuentes dicen que Richie y Jon Bon Jovi se llevan bastante bien, por ahora; pero Richie no va a salir de gira con el grupo”, refirió el popular portal de espectáculos.

