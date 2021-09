BTS ofrecerá un concierto en línea, titulado "Permission To Dance On Stage". | Fuente: AFP

Las ARMY (grupo de fans) de la banda surcoreana BTS, una de las más aclamadas del género K-Pop, quedaron decepcionadas al saber que el grupo canceló su gira mundial "Map of the Soul" debido a la pandemia de la COVID-19. Pero hay buenas noticias.

Este mes de septiembre, la agrupación conformada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook anunció que ofrecerá un concierto en línea, bajo el título "Permission To Dance On Stage", inspirado en su colaboración con Ed Sheeran.

El próximo espectáculo de BTS, según dieron a conocer en una invitación a través de un videoclip publicado en su cuenta de YouTube, se realizará el próximo mes de octubre. Información que la empresa Big Hit Music también confirmó a través de un comunicado emitido por el medio Weverse.

Con esta propuesta, el conjunto de K-Pop espera suplir los casi 40 conciertos alrededor de 18 países que quedaron cancelados debido, según afirmó la banda, "a circunstancias cambiantes que escapan a nuestro control", en alusión a la crisis sanitaria desatada por el nuevo coronavirus.

[기사] #방탄소년단 내달 24일 온라인 콘서트 개최···메인 포스터 공개https://t.co/MZMxcUqxRh — BIGHIT MUSIC (@BIGHIT_MUSIC) September 15, 2021

Hora y fecha para ver el concierto en línea de BTS

Como detalló Big Hit Music, el concierto en línea "BTS Permission To Dance On Stage" se transmitirá en vivo el próximo 24 de octubre a las 6:30 p.m. (hora coreana).

Por la diferencia horaria, cada ARMY tendrá que cotejar la hora exacta con su país para no perderse lo que promete ser un espectáculo de primera de la banda coreana.

En el caso peruano, por ejemplo, Corea del Sur está 14 horas por delante del Perú, así como de otros países de Latinoamérica. En Estados Unidos, la diferencia horaria es de 13 horas.

La agencia de BTS manifestó que pronto dará a conocer más detalles sobre el show y la fecha en que las entradas saldrán a la venta. También anunciarán próximamente los sencillos que la agrupación tocará ese día y si habrá público presente.

BTS invita a su ARMY

Por su parte, BTS compartió en todas sus redes sociales el videoclip en el que invitan a sus distintas ARMY del mundo a unirse a su concierto en línea. En dicho material, J-Hope señaló que el escenario ideal de la banda es donde estén sus fans.

Recientemente, el grupo de K-Pop volvió a sorprender a sus seguidores con más colaboraciones. La última de ellas fue una nueva colaboración con Megan Thee Stallion, junto a quien lanzaron un remix de su tema "Butter".

Además, Coldplay anunció hace poco que el próximo 24 de septiembre estrenará un tema con BTS, titulado "My Universe" y que será parte de su disco "Music Of The Spheres".

