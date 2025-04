Linkin Park se presentará en la final de la Champions League 2025: "Es una experiencia nueva para nosotros"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La banda de rock Linkin Park será parte del Kick Off Show de la final de la Champions League 2025 el próximo 31 de mayo, que se celebrará en el Munich Football Arena, justo antes del partido de clubes más esperado de la temporada. Tras siete años de ausencia en los escenarios, la agrupación vuelve con Emily Armstrong como nueva vocalista y el lanzamiento de su nuevo álbum From Zero.

Para esta ocasión, Linkin Park ofrecerá un repertorio que combinará lo mejor de su discografía y su nueva propuesta. Como parte de la celebración, la banda presentará una remezcla que tendrá sus característicos riffs con los sonidos de la Champions League.

Linkin Park: estamos emocionados de compartir algunas de nuestras canciones favoritas del pasado y del presente

"Con nuestro nuevo álbum y la gira en curso, nos hemos visto abrumados por la energía y la emoción de los aficionados", expresó Linkin Park en un comunicado. "No podemos esperar a compartir esa misma energía y emoción en el Kick Off Show de la Final de la UEFA Champions League. Esto marca una experiencia totalmente nueva para nosotros como banda, y estamos emocionados de compartir algunas de nuestras canciones favoritas del pasado y del presente, con los miles de personas que estarán en las gradas y los millones de espectadores en todo el mundo".

Por su parte, Guy-Laurent Epstein, director de marketing de la UEFA, dijo que el espectáculo otorga una experiencia cada vez más completa para un evento deportivo de tal trascendencia.

"El Kick Off Show de la Final de la UEFA Champions League de este año promete ser un momento espectacular, con la actuación en directo de una de las bandas de rock más emblemáticas del mundo minutos antes del partido más importante del fútbol europeo de clubes. Estamos orgullosos de seguir mejorando la experiencia de los aficionados, tanto en el estadio como para los millones de espectadores de todo el mundo, con un entretenimiento inolvidable dentro y fuera del terreno de juego".

Linkin Park regresa a Lima

Linkin Park regresará a Lima después de ocho años de ausencia. La banda de nu metal, que revolucionó la música en los 2000, anunció el From Zero World Tour 2025, un extenso recorrido de 58 conciertos que los llevará a diferentes partes del mundo. El regreso a los escenarios incluye una parada en Lima, donde se presentarán el 29 de octubre de 2025 en el Estadio de San Marcos.

En septiembre pasado, habían anunciado seis fechas de su gira mundial, pero luego apliaron su agenda con 52 nuevas fechas que incluyen más ciudades de Europa y Latinoamérica. Entre ellos se destaca Lima, donde la agrupación de California presentará su nuevo material, así como recordados éxitos como In The End y Numb.

El regreso de Linkin Park a los escenarios marca un momento significativo, ya que es la primera gira de la banda desde la trágica muerte de Chester Bennington, su emblemático vocalista, quien falleció en 2017. Con el apoyo de sus nuevos miembros, la banda promete una experiencia épica para los fanáticos de todo el mundo.

