Dua Lipa en Lima: setlist, horarios, mapa, recomendaciones y todo lo que debes saber para su concierto en el Estadio San Marcos

Dua Lipa llega por primera vez al Perú con su Radical Optimism Tour. Revisa aquí el setlist, los horarios, accesos y recomendaciones para su show en el Estadio San Marcos.

A pocas horas de su debut en suelo peruano, Dua Lipa ya respira el ambiente limeño mientras ultima cada detalle del concierto que ofrecerá este martes 25 de noviembre en el Estadio San Marcos. El esperado espectáculo marcará su primera presentación en el Perú, un hito dentro del Radical Optimism Tour, la gira mundial con la que la superestrella británica recorre Latinoamérica.

La artista de 30 años llegó a Lima el 23 de noviembre, procedente de Río de Janeiro —donde actuó un día antes—. Su arribo generó de inmediato una ola de emoción: mientras algunos fans montaron guardia frente al hotel donde se hospeda en Miraflores, otros instalaron carpas en los alrededores del Estadio San Marcos para asegurar un lugar privilegiado frente al escenario.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Dua Lipa en Lima? El espectáculo se realizará este 25 de noviembre en el Estadio San Marcos, donde Dua Lipa interpretará éxitos como Levitating, Physical y Don’t Start Now, además de temas de su más reciente álbum. Será su primera vez en un escenario peruano.

Horarios del concierto de Dua Lipa en Lima

Las puertas del Estadio San Marcos se abrirán a las 4 p. m., momento en que los primeros fans —muchos acampando desde días antes— finalmente podrán ingresar. A partir de las 8:30 p. m., las luces comenzarán a bajar y el ambiente se cargará de emoción mientras Dua Lipa se prepara para salir al escenario con su esperado Radical Optimism Tour.

Fechas del Radical Optimism Tour en Latinoamérica

7 de noviembre – Buenos Aires, Argentina – Estadio River Plate

11 de noviembre – Santiago, Chile – Estadio Nacional

15 de noviembre – São Paulo, Brasil – Estadio Morumbis

22 de noviembre – Río de Janeiro, Brasil – Estadio Nilton Santos

25 de noviembre – Lima, Perú – Estadio San Marcos

28 de noviembre – Bogotá, Colombia – Estadio El Campín

1 y 2 de diciembre – Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros

¿Cuál es el setlist del concierto de Dua Lipa en Lima?

Aunque el repertorio puede modificarse, este fue el setlist que Dua Lipa presentó en Río de Janeiro el 22 de noviembre, show previo al que ofrecerá este martes en Lima:

Acto I

Training Season End of an Era Break My Heart One Kiss (Calvin Harris & Dua Lipa)



Acto II



Whatcha Doing Levitating These Walls Mas que nada (cover de Jorge Ben) Maria



Acto III

Physical Electricity (Silk City y Dua Lipa) Hallucinate Illusion



Acto IV



Falling Forever Happy for You Love Again Anything for Love Be the One



Encore



New Rules Dance the Night (versión corta) Don’t Start Now Houdini

Mapa de ingresos al concierto de Dua Lipa en Lima

Para el concierto de Dua Lipa en el Estadio San Marcos, los accesos estarán divididos principalmente entre dos avenidas:

Av. Venezuela → Puerta 1: Occidente 1, Occidente 2, Occidente Central y Cancha 1 Derecha.

Occidente 1, Occidente 2, Occidente Central y Cancha 1 Derecha. Av. Amézaga → Puerta 5: Cancha 2 (en la esquina con Av. Colonial).

Cancha 2 (en la esquina con Av. Colonial). Av. Amézaga → Puerta 6: Tribuna Norte, Oriente 1, Oriente 2 y Cancha 1 Izquierda.

Recomendaciones para el concierto de Dua Lipa en Lima

Para garantizar una experiencia segura y agradable, Live Nation Perú recomienda:

Asistir al concierto en transporte público o taxi.

Evitar llevar objetos de valor o innecesarios.

Si llevas mochila, por favor colabora con su revisión.

Habrá seguridad privada y servicio médico.

Llevar siempre tu DNI para cualquier eventualidad.

Evitar comprar entradas a revendedores. Podrían darte entradas falsas y no tendrás derecho a reclamo.

Luego de ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana.

Objetos prohibidos en el concierto de Dua Lipa en Lima

Para garantizar la seguridad del evento, no se permitirá el ingreso de los siguientes artículos:

Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones.

Mochilas grandes, maletas, maletines o similares.

Alimentos y bebidas.

Envases en general (botellas, tomatodos, tapers, latas, etc.).

Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos y llaves con cadenas.

Accesorios con púas.

Punteros láser o led. iPads o drones.

Artefactos pirotécnicos.

Selfie sticks, trípodes y similares.

Cualquier objeto potencialmente peligroso.

Carteles y banderolas de gran tamaño.

Objetos punzocortantes y armas de cualquier tipo.

Sillas plegables.

Sustancias psicotrópicas (drogas).

