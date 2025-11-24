Dua Lipa en Lima: fans peruanos muestran su entusiasmo afuera de hotel en Miraflores antes del concierto [VIDEO]

Fanáticos de Dua Lipa se encuentran esperando a la cantante afuera de un hotel en Miraflores. | Fuente: RPP

Dua Lipa sigue generando euforia en los peruanos tras su llegada a Lima el último domingo. La estrella británica se encuentra en el Belmond Miraflores Park Hotel esperando pronto interpretar sus más grandes éxitos este martes 25 de noviembre en el estadio de San Marcos donde buscará hacer historia con su primer concierto en nuestro país.

Asimismo, RPP pudo captar a diversos fanáticos, quienes se encuentran esperando a Dua Lipa en los exteriores del hotel con la ilusión de ver a la cantante internacional y tener la oportunidad de tomarse una foto con ella.

Con carteles, fotografías y discos, hubo fans que llegaron de Piura, Talara, entre otras provincias del Perú, con la esperanza de que la también modelo pueda salir antes de dar su esperado concierto.

“Estamos acá desde la mañana, hemos esperado tanto tiempo para que venga aquí al Perú. Es una emoción muy grande”, comentó uno de los fanáticos, quienes, en grupo, empezaron a cantar la canción Don't Start Now, de Dua Lipa.

“Gracias a Dios no tuve que pedir permiso porque ya tenía día libre en el trabajo. Igual estamos acá tomándonos el día libre por nuestra reina”, agregó el fanático.

Cabe mencionar que RPP pudo conocer que la artista de 30 años saldría a hacer pruebas de sonido en el estadio San Marcos antes de su show este martes.

Siguiendo con la misma dinámica de su gira en Latinoamérica, se espera que Dua Lipa interprete alguna canción popular de un artista o banda nacional, tal como sucedió en Brasil, Argentina y Chile.