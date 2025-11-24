Últimas Noticias
Dua Lipa en Lima: fans peruanos muestran su entusiasmo afuera de hotel en Miraflores antes del concierto [VIDEO]

Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Con carteles, fotos y discos, varios fanáticos de Dua Lipa en Perú se encuentran afuera del hotel donde está hospedada la cantante británica antes de su primer concierto en San Marcos.

Dua Lipa sigue generando euforia en los peruanos tras su llegada a Lima el último domingo. La estrella británica se encuentra en el Belmond Miraflores Park Hotel esperando pronto interpretar sus más grandes éxitos este martes 25 de noviembre en el estadio de San Marcos donde buscará hacer historia con su primer concierto en nuestro país.

Asimismo, RPP pudo captar a diversos fanáticos, quienes se encuentran esperando a Dua Lipa en los exteriores del hotel con la ilusión de ver a la cantante internacional y tener la oportunidad de tomarse una foto con ella.

Con carteles, fotografías y discos, hubo fans que llegaron de Piura, Talara, entre otras provincias del Perú, con la esperanza de que la también modelo pueda salir antes de dar su esperado concierto.

“Estamos acá desde la mañana, hemos esperado tanto tiempo para que venga aquí al Perú. Es una emoción muy grande”, comentó uno de los fanáticos, quienes, en grupo, empezaron a cantar la canción Don't Start Now, de Dua Lipa.

“Gracias a Dios no tuve que pedir permiso porque ya tenía día libre en el trabajo. Igual estamos acá tomándonos el día libre por nuestra reina”, agregó el fanático.

Cabe mencionar que RPP pudo conocer que la artista de 30 años saldría a hacer pruebas de sonido en el estadio San Marcos antes de su show este martes.

Siguiendo con la misma dinámica de su gira en Latinoamérica, se espera que Dua Lipa interprete alguna canción popular de un artista o banda nacional, tal como sucedió en Brasil, Argentina y Chile.

Dua Lipa llegó a Lima esperado dar su concierto en San Marcos

Dua Lipa aterrizó en Lima el último domingo 23 de noviembre, días antes del esperado concierto que ofrecerá el martes en el Estadio San Marcos, el cual marcará su primer encuentro con el público peruano.

La cantante vino a la capital peruana procedente de Río de Janeiro —donde presentó su Radical Optimism Tour el día anterior— a bordo de un jet privado valorizado en más de 25 millones de dólares.

Tras su arribo, Dua Lipa se trasladó directamente al Belmond Miraflores Park Hotel, ingresando por la calle Las Acacias, una vía secundaria que le permitió evitar los admiradores que la esperaban en la puerta principal ubicada en el Malecón de la Reserva.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Dua Lipa en Lima?

El concierto de Dua Lipa en Lima se llevará a cabo el 25 de noviembre en el Estadio San Marcos, donde la artista presentará sus grandes éxitos como Levitating, Physical y Don’t Start Now, junto con sus nuevas canciones. Será su primera presentación en suelo peruano.

Fechas de la gira de 'Radical Optimism Tour', de Dua Lipa

  • 7 de noviembre. Buenos Aires, Argentina (estadio River Plate)
  • 8 de noviembre. Buenos Aires, Argentina (estadio River Plate)
  • 11 de noviembre. Santiago, Chile (estadio Nacional)
  • 12 de noviembre. Santiago, Chile (estadio Nacional)
  • 15 de noviembre. Sao Paulo, Brasil (estadio Morumbis)
  • 22 de noviembre. Río de Janeiro, Brasil (estadio Nilton Santos)
  • 25 de noviembre. Lima, Perú (estadio San Marcos)
  • 28 de noviembre. Bogotá, Colombia (estadio El Campín)
  • 1 de diciembre. Ciudad de México, México (estadio GNP Seguros)
  • 2 de diciembre. Ciudad de México, México (estadio GNP Seguros)
  • 5 de diciembre. Ciudad de México, México (estadio GNP Seguros)

