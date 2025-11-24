Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Dua Lipa en Lima: este es el posible setlist que encenderá este martes el Estadio San Marcos

La cantante británica Dua Lipa ofrecerá su primer concierto en Perú el 25 de noviembre en el Estadio San Marcos.
La cantante británica Dua Lipa ofrecerá su primer concierto en Perú el 25 de noviembre en el Estadio San Marcos. | Fuente: Live Nation Perú
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La cantante británica ofrecerá su primer concierto en Perú este martes 25 de noviembre en el Estadio San Marcos. Este es el posible setlist que interpretará.

A solo horas de su esperadísimo debut en Perú, Dua Lipa ya se encuentra en Lima afinando cada detalle del concierto que ofrecerá este martes 25 de noviembre en el Estadio San Marcos. Será su primera presentación en el país, un show que forma parte del Radical Optimism Tour, la gira mundial con la que la superestrella británica recorre Latinoamérica.

Dua Lipa en Lima: la cantante británica se encuentra en Perú antes de su esperado concierto en San Marcos

“Hola Lima, soy Dua Lipa. Estoy muy emocionada de ir a Perú por primera vez. ¡No puedo esperar para bailar con todos ustedes!”, dijo en mayo la intérprete de Break My Heart en un video que compartió en sus redes. “Hagamos de esta noche algo inolvidable. Nos vemos pronto, Lima”.

La artista de 30 años aterrizó en la capital el 23 de noviembre, procedente de Río de Janeiro —donde se presentó un día antes—. Su llegada no pasó desapercibida: mientras algunos fans la esperan a las afueras del hotel donde se hospeda en Miraflores, otros han comenzado a acampar fuera de San Marcos para asegurarse un lugar en primera fila.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Dua Lipa en Lima?

El espectáculo se realizará este 25 de noviembre en el Estadio San Marcos, donde Dua Lipa interpretará éxitos como Levitating, Physical y Don’t Start Now, además de temas de su más reciente álbum. Será su primera vez en un escenario peruano.

La gira recorre países como Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia y México en noviembre y diciembre.

La gira recorre países como Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia y México en noviembre y diciembre.Fuente: Live Nation Perú

Las entradas para el concierto de Dua Lipa en Lima

Los tickets para el concierto de Dua Lipa en Lima están disponibles a través de Ticketmaster, donde aún quedan algunas localidades desde S/ 322.

Tarifa regular:

  • Cancha 1 izquierda: S/ 552
  • Cancha 1 derecha: S/ 552
  • Cancha 2: S/ 322
Dua Lipa es conocida por éxitos como 'Levitating', 'Don’t Start Now' y 'Physical'.

Dua Lipa es conocida por éxitos como 'Levitating', 'Don’t Start Now' y 'Physical'.Fuente: Live Nation Perú

Fechas del Radical Optimism Tour en Latinoamérica

  • 7 de noviembre – Buenos Aires, Argentina – Estadio River Plate
  • 11 de noviembre – Santiago, Chile – Estadio Nacional
  • 15 de noviembre – São Paulo, Brasil – Estadio Morumbis
  • 22 de noviembre – Río de Janeiro, Brasil – Estadio Nilton Santos
  • 25 de noviembre – Lima, Perú – Estadio San Marcos
  • 28 de noviembre – Bogotá, Colombia – Estadio El Campín
  • 1 y 2 de diciembre – Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros
“Estoy muy emocionada de verlos”, escribió Dua Lipa en Instagram al anunciar su visita a Perú.

“Estoy muy emocionada de verlos”, escribió Dua Lipa en Instagram al anunciar su visita a Perú.Fuente: Live Nation Perú

¿Cuál es el setlist del concierto de Dua Lipa en Lima?

Aunque el repertorio puede modificarse, este fue el setlist que Dua Lipa presentó en Río de Janeiro el 22 de noviembre, show previo al que ofrecerá este martes en Lima:

Acto I

  1. Training Season
  2. End of an Era
  3. Break My Heart
  4. One Kiss (Calvin Harris & Dua Lipa)

    Acto II

  5. Whatcha Doing
  6. Levitating
  7. These Walls
  8. Mas que nada (cover de Jorge Ben)
  9. Maria

    Acto III

  10. Physical
  11. Electricity (Silk City y Dua Lipa)
  12. Hallucinate
  13. Illusion

    Acto IV

  14. Falling Forever
  15. Happy for You
  16. Love Again
  17. Anything for Love
  18. Be the One

    Encore

  19. New Rules
  20. Dance the Night (versión corta)
  21. Don’t Start Now
  22. Houdini

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Entendí esa referencia

EER+ 08 El documental de Britney Spears

Diego y Lucía comentan "Britney vs Spears", el documental de la Princesa del Pop. ¿Qué pasó realmente con la superestrella de la música? ¿Es realmente bueno el documental? Te guste o no el pop, es imposible ser indiferente con respecto a esta historia.
Entendí esa referencia
Entendí esa referencia
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Dua Lipa en Lima Dua Lipa Conciertos 2026

RPP TV

En Vivo

Más sobre Conciertos

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA