Dua Lipa en Lima: este es el posible setlist que encenderá este martes el Estadio San Marcos

A solo horas de su esperadísimo debut en Perú, Dua Lipa ya se encuentra en Lima afinando cada detalle del concierto que ofrecerá este martes 25 de noviembre en el Estadio San Marcos. Será su primera presentación en el país, un show que forma parte del Radical Optimism Tour, la gira mundial con la que la superestrella británica recorre Latinoamérica.
“Hola Lima, soy Dua Lipa. Estoy muy emocionada de ir a Perú por primera vez. ¡No puedo esperar para bailar con todos ustedes!”, dijo en mayo la intérprete de Break My Heart en un video que compartió en sus redes. “Hagamos de esta noche algo inolvidable. Nos vemos pronto, Lima”.
La artista de 30 años aterrizó en la capital el 23 de noviembre, procedente de Río de Janeiro —donde se presentó un día antes—. Su llegada no pasó desapercibida: mientras algunos fans la esperan a las afueras del hotel donde se hospeda en Miraflores, otros han comenzado a acampar fuera de San Marcos para asegurarse un lugar en primera fila.
¿Cuándo y dónde será el concierto de Dua Lipa en Lima?
El espectáculo se realizará este 25 de noviembre en el Estadio San Marcos, donde Dua Lipa interpretará éxitos como Levitating, Physical y Don’t Start Now, además de temas de su más reciente álbum. Será su primera vez en un escenario peruano.
Las entradas para el concierto de Dua Lipa en Lima
Los tickets para el concierto de Dua Lipa en Lima están disponibles a través de Ticketmaster, donde aún quedan algunas localidades desde S/ 322.
Tarifa regular:
- Cancha 1 izquierda: S/ 552
- Cancha 1 derecha: S/ 552
- Cancha 2: S/ 322
Fechas del Radical Optimism Tour en Latinoamérica
- 7 de noviembre – Buenos Aires, Argentina – Estadio River Plate
- 11 de noviembre – Santiago, Chile – Estadio Nacional
- 15 de noviembre – São Paulo, Brasil – Estadio Morumbis
- 22 de noviembre – Río de Janeiro, Brasil – Estadio Nilton Santos
- 25 de noviembre – Lima, Perú – Estadio San Marcos
- 28 de noviembre – Bogotá, Colombia – Estadio El Campín
- 1 y 2 de diciembre – Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros
¿Cuál es el setlist del concierto de Dua Lipa en Lima?
Aunque el repertorio puede modificarse, este fue el setlist que Dua Lipa presentó en Río de Janeiro el 22 de noviembre, show previo al que ofrecerá este martes en Lima:
Acto I
- Training Season
- End of an Era
- Break My Heart
- One Kiss (Calvin Harris & Dua Lipa)
Acto II
- Whatcha Doing
- Levitating
- These Walls
- Mas que nada (cover de Jorge Ben)
- Maria
Acto III
- Physical
- Electricity (Silk City y Dua Lipa)
- Hallucinate
- Illusion
Acto IV
- Falling Forever
- Happy for You
- Love Again
- Anything for Love
- Be the One
Encore
- New Rules
- Dance the Night (versión corta)
- Don’t Start Now
- Houdini