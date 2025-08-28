Últimas Noticias
"No necesitamos IA": Green Day celebra la euforia del público peruano tras su épico concierto en San Marcos

La noche del miércoles, Green Day se reencontró con el público peruano en concierto tras ocho años de su última visita.
| Fuente: @edgardlescanot
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool ofrecieron un concierto inolvidable en el Estadio San Marcos y destacaron la pasión de sus fanáticos con un mensaje especial en redes sociales.

La noche del miércoles, el Estadio San Marcos volvió a vibrar con la energía de Green Day. Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool tomaron el escenario para repasar lo mejor de su repertorio, cargado de himnos de punk rock y nostalgia.

Uno de los momentos más ovacionados fue la interpretación de Basket Case, sencillo incluido en Dookie (1994). La canción, inspirada en los ataques de ansiedad que sufría Billie Joe, se convirtió en uno de los temas más emblemáticos de la banda y fue reconocida por VH1 entre las 100 mejores del hard rock en 2009.

Fieles a su estilo, los integrantes de Green Day compartieron en redes sociales, al día siguiente, su paso por Lima con un reel que resumió la intensidad del show en Lima. En el video, Billie Joe anima al público con un enérgico “Volvámonos locos”, mientras miles de fanáticos cantan a una sola voz.

El mensaje de Green Day

“No necesitamos IA para nuestro público”, escribió la banda este jueves junto a las imágenes. El video muestra a los asistentes ataviados con camisetas y accesorios alusivos al grupo, pancartas con mensajes como "Son mi salvavidas, su música me salvó" y banderas de Perú, Bolivia y Estados Unidos.

La publicación generó de inmediato una ola de "me gusta" y comentarios de los fanáticos: “Perú es clave”, “Lo dimos todo”, “Green Day tiene a los mejores fanáticos” o “Tuvimos el mejor momento de nuestras vidas”, fueron algunos de los mensajes más recurrentes.

Green Day conquistó Lima

El concierto marcó el reencuentro de Billie Joe, Mikey Tré con su público peruano tras ocho años de ausencia. La agrupación llegó a Lima después de presentarse en Colombia y continuará su gira sudamericana en Chile, Brasil y Paraguay.

Durante casi dos horas, Green Day hizo estallar el Estadio San Marcos con clásicos como American Idiot, Holiday y Wake Me Up When September Ends, confirmando por qué sigue siendo una de las bandas más influyentes del punk rock mundial.

Green Day Conciertos 2025

