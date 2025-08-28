Green Day en Lima: así fue el emotivo abrazo de una joven fan con Billie Joe Armstrong durante el concierto [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Billie Joe Amstrong y el emotivo abrazo con una joven fanática durante su concierto en San Marcos. | Fuente: RPP

Green Day hizo vibrar el estadio de San Marcos la noche del último miércoles. Miles de fanáticos fueron a disfrutar de su pegajosa música llena de emotividad, euforia y mucha adrenalina con sus emblemáticos temas: Basket Case, American Idiot, Good Riddance, Jesus of Suburbia, Boulevard of Broken Dreams, 21 Guns, entre otros.

No obstante, el momento más emotivo fue protagonizado por Billie Joe Armstrong con una fan ¿Qué pasó? Resulta que el vocalista de Green Day hizo subir al escenario a la joven quien se encontraba en una de las primeras filas. Enseguida, ella subió al estrado muy emocionada recibiendo el micrófono de parte del músico de 53 años.

Los asistentes gritaron de la emoción al ver cómo Billie hacía que la chica cante junto a él la canción Know Your Enemy, uno de los temas más emblemáticos de Green Day y que fue interpretado por la banda en su cuarta visita al Perú.

La joven, quien lucía un buzo, una polera negra y una corbata roja como la mayoría de las personas que fueron a ver a la banda, empezó a saltar al lado de Armstrong, quién tocó la guitarra al ritmo de la canción del álbum 21st Century Breakdown.

La chica gritaba la letra de la canción acompañada al ritmo de la guitarra de Billie, el bajo de Mike y la batería de Tré. Antes de seguir cantando, el vocalista se acercó para darle un cariñoso abrazo a la joven quien, de seguro, no olvidará aquel inolvidable momento en el concierto.

Green Day hizo vibrar al público en el estadio de San Marcos durante su concierto en Lima. | Fuente: @edgardlescanot

Billie Joe Armstrong apareció tocando zampoña y visitando las catacumbas

Billie Joe Armstrong compartió fotos y videos de su visita a Lima mostrando los detalles del centro histórico de la ciudad. En una primera imagen, difundida en sus historias de Instagram, el vocalista de Green Day pone la bandera peruana, con el mensaje “Te amo, Perú”, la cual está colgada de uno de los edificios del Centro de Lima.

Del mismo modo, Armstrong emitió el video de un músico tocando el violín cerca de la Plaza de Armas de Lima. El cantante estadounidense compartió su visita al Museo del Convento de San Francisco y Catacumbas. En una primera foto, se vio una estatua mientras que en un video sale una uña de guitarra con el logo de Green Day y luego aparecieron los huesos de esqueletos de la cripta histórica de la capital.

Eso no es todo. Move Concerts Perú compartió una foto de Billie Joe Armstrong tocando zampoña en una de las tiendas de instrumentos cerca de la Plaza de Armas. “Billie se divierte en suelo peruano y calienta los motores para la explosiva noche”, se lee en el post de la productora encargada de traer a Green Day.

Por su parte, Radio Oxígeno compartió un video donde el músico firma autógrafos a unos fanáticos que se acercaron a él. Enseguida, apareció el propio Armstrong saliendo de la tienda de música tocando la zampoña y acompañado de su seguridad para seguir caminando por la capital peruana.

Miles de fans disfrutaron de la música de Green Day en el estadio San Marcos. | Fuente: @edgardlescanot

Green Day, la exitosa banda de punk rock

Green Day se gestó en 1986 con el vocalista Billie Joe Armstrong, el guitarrista Mike Dirn y el baterista John Kiffmeyer, más conocido como Al Sobrante. En 1989, decidieron cambiarse el nombre a Green Day y anunciaron la salida de Kiffmeyer para que Tré Cool entre en su lugar.

En 1994, la banda firmó con Reprise Records. Con este sello lanzaron el aclamado disco Dookie que significó un gran éxito internacional consiguiendo vender más de treinta millones de copias en todo el mundo.

Green Day, junto a otras bandas como The Offspring y Rancid, fueron los que produjeron el renacimiento y popularización del punk rock en los Estados Unidos, como parte de la cultura en dicho país.

Con el pasar de los años, lograron grabar otros exitosos álbumes entre los que se encuentran American Idiot (2004) y 21st Century Breakdown (2009) que le permitieron conseguir dos premios Grammy al Mejor álbum rock.

En febrero de 2020, Green Day sacó su álbum titulado Father of All Motherfuckers con 10 temas producido por Butch Walker, editado por la discográfica Reprise. El 19 de enero de 2024 la banda lanzó su último disco Saviors.