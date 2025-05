Foo Fighters despide a su baterista Josh Freese: "Nunca me habían expulsado de una banda"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Foo Fighters decidió despedir de sus filas al músico Josh Freese, el baterista que se integró al grupo tras la muerte de Taylor Hawkins. Freese, quien trabajó con bandas como Nine Inch Nails y Guns N’ Roses, confirmó a través de su cuenta de Instagram que cortó lazos con el grupo. Según su publicación, recibió una llamada de la banda a principios de esta semana para informarle que habían decidido "tomar otro rumbo con su baterista".

"Disfruté los últimos dos años con ellos, tanto dentro como fuera del escenario, y apoyo lo que sientan, que es lo mejor para la banda", escribió refiriéndose a su despido. "En mis 40 años de carrera profesional como baterista, nunca me habían despedido de una banda, así que, aunque no estoy enojado, sí estoy un poco sorprendido y decepcionado. Pero como la mayoría sabe, siempre he trabajado como 'freelance' y he pasado de una banda a otra, así que estoy bien", concluyó, no sin antes bromear acerca de lo ocurrido.

"Estén atentos a mi 'Top 10' de posibles razones por las que Josh fue expulsado de los Foo Fighters", añadió.

Comunicado de Josh Freese anunciando su despido de Foo Fighters.Fuente: Instagram: Josh Freese

¿Cómo llegó Josh Freese a Foo Fighters?

Foo Fighters habían anunciado la incorporación de Josh Freese como miembro oficial de la banda en mayo de 2023, previo al inicio de su gira. El baterista ya había participado en los conciertos tributo a Taylor Hawkins en 2022, y su ingreso fue anticipado por los seguidores después de que cancelara compromisos con The Offspring y Danny Elfman.

Además de haber tocado con bandas como Devo y A Perfect Circle, Freese también ha trabajado como músico de sesión para artistas como Avril Lavigne, Kelly Clarkson y 100 Gecs.

La banda lidera por Dave Grohl tenía previsto presentarse en el Soundside Music Festival en septiembre de 2024, pero canceló su participación dos días antes del evento. Su próxima actuación está programada para el Gran Premio de Singapur el 4 de octubre.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis