¡Guns N' Roses vuelve a Lima! Fecha de preventa para su concierto en el Estadio Nacional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¡Confirmado! La legendaria banda de rock Guns N’ Roses volverá a pisar suelo peruano en 2025 como parte de su esperada gira internacional Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour gracias a radio Oxígeno, que los llevará por varios países de América Latina. El anuncio ha emocionado a miles de fanáticos peruanos que han esperado años para volver a ver en vivo a Axl Rose, Slash y Duff McKagan juntos sobre el escenario.

La noticia fue confirmada por la misma banda a través de sus redes sociales, y promete ser uno de los espectáculos más importantes del año en el país. Esta presentación marcará el regreso de la banda al Perú desde su último show en Lima en 2022, cuando agotaron entradas y ofrecieron un setlist inolvidable lleno de clásicos como Sweet Child O’ Mine, November Rain y Welcome to the Jungle.

Guns N’ Roses inició esta nueva gira con la promesa de repasar sus grandes éxitos y presentar algunas sorpresas, manteniendo viva la energía que los ha convertido en uno de los íconos más poderosos del hard rock a nivel mundial.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Guns N’ Roses en Lima 2025?

El concierto de Guns N' Roses será el 5 de noviembre de este año en el Estadio Nacional.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas para el concierto de Guns N’ Roses en Lima 2025?

La preventa de entradas para el show de Guns N' Roses comenzará el 10 y 11 de junio, solo con tarjeta Interbank o hasta agotar stock.

Precios de entradas para el concierto de Guns N’ Roses en Lima 2025

Hasta el momento, aún no hay información sobre el precio de las entradas para el concierto. Sin embargo, como la preventa comienza el 10 de junio, es problable que días antes lo anuncien.

Fechas de la gira sudamericana sudamericana de Guns N’ Roses en Lima 2025

A través de las redes sociales, la banda compartió cuáles son los países de sudamérica que visitarán. Solo en Brasil tendrán cinco conciertos y otros dos en Colombia:

1 de octubre

San José, Costa Rica

4 de octubre

San Salvador, San Salvador

6 de octubre

Bogotá, Colombia

11 de octubre

Medellín, Colombia

14 de octubre

Santiago, Chile

17 de octubre

Buenos Aires, Argentina

21 de octubre

Florianópolis, Brasil

25 de octubre

Sao Paulo, Brasil

28 de octubre

Curitiba, Brasil

31 de octubre

Cuiabá, Brasil

2 de noviembre

Brasilia, Brasil

5 de noviembre

Lima, Perú

8 de noviembre

Ciudad de México, México

¿Cómo fueron los últimos conciertos de Guns N’ Roses en Lima?

Los últimos conciertos de Guns N’ Roses en Lima han sido eventos memorables que dejaron una huella imborrable en los fanáticos peruanos. La banda se presentó en la capital peruana en tres ocasiones: 2010, 2016 y la más reciente en octubre de 2022 en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El show de 2022 fue parte de su gira mundial y marcó el regreso de la formación clásica con Axl Rose, Slash y Duff McKagan. El estadio se llenó con más de 33,000 asistentes que vibraron con una selección de más de 20 canciones emblemáticas. El setlist incluyó clásicos como Welcome to the Jungle, Sweet Child o' Mine, November Rain y Paradise City, así como covers de artistas como Bob Dylan y Wings.