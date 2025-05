Fan de Green Day que tocó con la banda en Lima en el 2010 cuenta su experiencia: "Tuve suerte, me volví viral"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Green Day estará otra vez en el Perú para un esperado concierto el próximo 27 de agosto en el Estadio San Marcos. La banda de punk rock estadounidense llegará por tercera vez a nuestro país luego de recibir su primera estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood a comienzos de mayo y tras lanzar su último álbum Saviors, el 2024.

El grupo musical, conformado por Billie Joe Armstrong (guitarra y voz), Mike Dirnt (bajo y coros) y Tré Cool (batería y coros), dio su primer concierto en Lima el 26 de octubre de 2010 y después regresó para otro show el 15 de noviembre de 2017 en el mismo escenario.

Diversos fanáticos y seguidores volverán a ver a la icónica banda incluido Brian Quispe, un joven guitarrista recordado por subirse al escenario y tocar la guitarra junto a los integrantes de Green Day en el concierto que dio la banda el 2010 en San Marcos, siendo uno de los momentos más memorables de la agrupación en nuestro país.

Precisamente, Brian Quispe estuvo en el programa Conexión, de RPP, recordando aquel momento inolvidable. “Fue algo de mucha suerte que tuve en ese entonces que me subí al escenario. Se volvió viral. No había Instagram, ni Tik Tok. Solo había fotos, pero se volvió muy viral. Green Day tiene un gesto muy particular que es ser muy agradecido con sus fans”, señaló.

Brian recalcó haber estado “muy emocionado” por tocar la guitarra mientras Billie Joe Armstrong coreaba una de las canciones de Green Day. “En cada concierto que hace Green Day invita a alguien del público. Yo fui a diez conciertos de ellos por todos los países. Los seguí a todos lados y a todos los conciertos alguien se subía”, sostuvo.

Brian Quispe subió al escenario del Estadio San Marcos el 2010 para tocar junto a Green Day. | Fuente: RPP

¿Green Day subirá a gente del público al escenario?

Brian Quispe mencionó que en aquella oportunidad hizo un cartel pidiéndole a Green Day tocar su canción favorita de uno de los primeros discos de la banda.

“Al momento del concierto pasó una hora y Billie Joe Armstrong pudo ver mi cartel y me dijo si sabía tocar esa canción y le dije que sí. Al subir al escenario fueron los cinco minutos más largos de mi vida. El recuerdo muy claro hasta el día de hoy. Es muy emocionante”, comentó.

En ese sentido, Brian afirmó que es muy probable que Green Day haga subir a algunas personas del público al escenario tal como lo hizo con él el 2010.

“Invito a los fans viejos y a los nuevos fans a que vayan al concierto. Compren su entrada. Vayan con su cartel pidiendo su canción favorita diciendo que van a tocar esa canción. Billie Joe puede elegir a cualquiera. No necesariamente al que está en primera fila”, añadió.

Precios de entradas para el concierto de Green Day el 27 de agosto en el Estadio San Marcos.Fuente: Instagram (moveconcertspe)

Precios de entradas para el concierto de Green Day

Zonas y precios (con descuento BBVA)

Campo A . s/ 335.

. s/ 335. Campo B . s/ 250.

. s/ 250. Occidente . s/ 299.

. s/ 299. Oriente . s/ 280.

. s/ 280. Norte. s/ 145.

Zonas y precios (venta general)

Campo A . s/ 453.30.

. s/ 453.30. Campo B . s/ 319.30.

. s/ 319.30. Occidente . s/ 382.00.

. s/ 382.00. Oriente . s/ 357.60.

. s/ 357.60. Norte. s/ 185.

*Importante. Las distancias y divisiones exactas están sujetas a variaciones por criterios de producción y seguridad.

¿Quiénes abrirán el show en Lima?

El concierto en el Estadio San Marcos tendrá como telonero a Bad Nerves, banda británica de punk apadrinada por el propio Billie Joe Armstrong, quien los ha descrito como “el mejor grupo del Reino Unido actualmente”. Con su segundo disco Still Nervous, Bad Nerve está listo para prender la mecha antes de que Green Day tome el escenario.

Fechas de la gira Green Day South America 25

24 de agosto de 2025. Bogotá, Colombia. Vive Claro. 27 de agosto de 2025. Lima, Perú. Estadio San Marcos. 30 de agosto de 2025. Santiago, Chile. Parque Estadio Nacional. 7 de septiembre de 2025. São Paulo, Brasil. The Town. 15 de septiembre de 2025. Asunción, Paraguay. Jockey Club.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis