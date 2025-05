Green Day en Lima: conoce los cuatro puntos de venta para las entradas físicas al concierto en San Marcos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Green Day regresa al Perú. La icónica banda de punk rock estadounidense conformada por Billie Joe Armstrong (guitarra y voz), Mike Dirnt (bajo y coros) y Tré Cool (batería y coros) dará su tercer concierto el próximo 27 de agosto en el Estadio San Marcos buscando deleitar a sus fans con sus clásicos temas: Basket Case, Holiday, When I Come Around, Jesús of Suburbia, Boulevard of Broken Dreams, Waiting, entre otros éxitos.

Con el auspicio de radio Oxígeno, del GRUPORPP, Green Day vuelve a la capital peruana luego de ocho años. La banda dio un primer concierto en Lima el 26 de octubre de 2010 con un espectáculo inolvidable en el estadio San Marcos. Posteriormente, regresó a Lima para otro show el 15 de noviembre de 2017 en el mismo escenario.

Ahora, Move Concerts Perú, productora que trae nuevamente a Green Day, anunció que la preventa de entradas para este tercer concierto será este miércoles 21 y jueves 22 de mayo desde las 10 de la mañana en la página web de Ticketmaster. Del mismo modo, la venta general comenzará este viernes 23 de mayo.

Cabe resaltar que la preventa de entradas para Green Day será exclusiva para clientes BBVA con un 25% de descuento. Los precios en preventa van desde 145 hasta 355 soles.

“Ponemos baratas las entradas porque esa es nuestra filosofía de poner la mayor cantidad de gente posible. Tengo mucho problema con mi socio porque ya no se estila tener entradas tan baratas, pero esa es nuestra manera de hacer patria”, declaró Coqui Fernández, productor de Move Concerts Perú, en entrevista al programa Conexión, en RPP.

¿Cuáles son los puntos de venta para las entradas al concierto de Green Day?

Coqui Fernández reveló en RPP los puntos de venta presencial para las entradas físicas al tercer concierto de Green Day al Estadio San Marcos el próximo 27 de agosto.

De acuerdo con Fernández, la productora Move Concerts Perú habilitó cuatro puntos de venta. Uno en el supermercado Wong, en San Borja. Otro punto en Wong, de Plaza San Miguel y en Wong, de la avenida Benavides, en Miraflores. Finalmente, el productor anunció un cuarto punto de venta en Plaza Lima Norte.

“Habrá entradas en físico. Estoy seguro de que a los fans les van a encantar porque nosotros somos unos románticos. Estamos en esto no porque seamos negociantes, sino porque nos encanta y somos unos apasionados. Darle la oportunidad al fan para que haga su cola para que tenga su entrada física es una sensación muy especial”, manifestó.

Por otra parte, Coqui Fernández mencionó que Perú estuvo a punto de quedarse fuera de la nueva gira de Green Day en Sudamérica, pero que finalmente Move Concerts Perú pudo conseguir que la banda estadounidense venga al país.

“Move Concerts Perú se caracteriza por traer a los artistas rockeros y este no podía faltar, aunque fue muy difícil. Perú estuvo a punto de quedarse afuera de la gira y esa es la razón por la cual se demoró mucho el anuncio de esta gira internacional. No se sabía si Perú estaba adentro, pero finalmente, podemos meterlo en esta gira latinoamericana”, comentó.

Precios de entradas para el concierto de Green Day

Zonas y precios (con descuento BBVA)

Campo A . s/ 335.



. s/ 335. Campo B . s/ 250.



. s/ 250. Occidente . s/ 299.



. s/ 299. Oriente . s/ 280.



. s/ 280. Norte. s/ 145.

Zonas y precios (venta general)

Campo A . s/ 453.30.



. s/ 453.30. Campo B . s/ 319.30.



. s/ 319.30. Occidente . s/ 382.00.



. s/ 382.00. Oriente . s/ 357.60.



. s/ 357.60. Norte. s/ 185.

*Importante. Las distancias y divisiones exactas están sujetas a variaciones por criterios de producción y seguridad.

¿Quiénes abrirán el show en Lima?

El concierto en el Estadio San Marcos tendrá como telonero a Bad Nerves, banda británica de punk apadrinada por el propio Billie Joe Armstrong, quien los ha descrito como “el mejor grupo del Reino Unido actualmente”. Con su segundo disco Still Nervous, Bad Nerve está listo para prender la mecha antes de que Green Day tome el escenario.

Fechas de la gira Green Day South America 25

24 de agosto de 2025. Bogotá, Colombia. Vive Claro.

27 de agosto de 2025. Lima, Perú. Estadio San Marcos.

30 de agosto de 2025. Santiago, Chile. Parque Estadio Nacional.

7 de septiembre de 2025. São Paulo, Brasil. The Town.

15 de septiembre de 2025. Asunción, Paraguay. Jockey Club.

