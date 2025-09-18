Últimas Noticias
Hermanos Yaipén celebran 25 años de cumbia con un concierto de gala en Plaza Norte

Walter y Javier Yaipén, fundadores de la orquesta Hermanos Yaipén.
Walter y Javier Yaipén, fundadores de la orquesta Hermanos Yaipén.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El espectáculo contará con la presencia de José Luis Rodriguez 'El Puma', Armonía 10 de Walther Lozada, La Bella Luz, La Mosca Tse Tse y Los Capos de Colombia, entre otros invitados.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hermanos Yaipén conmemorarán 25 años de carrera artística con un espectáculo que reunirá a reconocidos artistas nacionales e internacionales, este sábado 20 de septiembre en Plaza Norte.

Walter y Javier Yaipén, fundadores de la orquesta originaria de Monsefú, presentarán su nuevo álbum titulado Somos Cumbia, Somos Yaipén. El disco incluye la colaboración de José Luis Rodríguez 'El Puma', quien grabó por primera vez con una agrupación peruana el tema Tendría que llorar por ti.

"Cumplimos 25 años de historia, esfuerzo y pasión por la cumbia. Gracias a ustedes que han sido parte de cada paso, cada canción y cada escenario. Este sueño no sería posible sin su cariño. Hermanos Yaipén es más que música, es familia", escribieron en un mensaje.

La agrupación Hermanos Yaipén cumple 25 años de trayectoria.

La agrupación Hermanos Yaipén cumple 25 años de trayectoria.

Artistas invitados

El concierto de Hermanos Yaipén contará con la presencia de José Luis Rodriguez 'El Puma', Armonía 10 de Walther Lozada, La Bella Luz, La Mosca Tse Tse y Los Capos de Colombia, entre otros invitados.

"Cada canción, cada recuerdo y cada historia la vivimos juntos. Este 20 de septiembre celebramos nuestros 25 años. Este aniversario es tuyo tanto como nuestro", expresaron.

Las entradas para celebrar en Plaza Norte los 25 años de Hermanos Yaipén, están a la venta en la plataforma de Tickemaster.pe.

Más presentaciones y colaboraciones internacionales en camino

Este aniversario también marca el inicio de una nueva etapa para los Hermanos Yaipén, que alistan futuras colaboraciones con intérpretes peruanos e internacionales. Los detalles de estos proyectos serán revelados próximamente.

La celebración no se limitará a Lima. El 25 de octubre realizarán un show en Chiclayo, ciudad natal de la agrupación, como parte de la gira nacional de aniversario. 

En los próximos días se anunciarán las demás ciudades que recibirán el espectáculo, que busca llevar la cumbia de los Yaipén a distintos rincones del país.

Hermanos Yaipén celebran 25 años de trayectoria.

Hermanos Yaipén celebran 25 años de trayectoria.

Hermanos Yaipén Cumbia Plaza Norte

