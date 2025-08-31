Últimas Noticias
Dron golpea a Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano, en pleno concierto en Chiclayo

La vocalista Susana Alvarado sufrió un percance en el escenario.
La vocalista Susana Alvarado sufrió un percance en el escenario. | Fuente: Facebook: Susana Alvarado
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

El aparato se enredó en el cabello de Susana Alvarado y la impactó en el rostro. Tras detener la presentación por unos minutos, el show continuó.

Nacional
00:00 · 01:18

La cantante Susana Alvarado, integrante de la reconocida agrupación de cumbia Corazón Serrano, sufrió un accidente durante un concierto en Chiclayo, región Lambayeque, luego de ser impactada por un dron mientras se encontraba en el escenario.

El hecho ocurrió cuando la artista interpretaba el mix Lo Siento. El dron, que sobrevolaba el escenario para registrar imágenes del evento, se enredó en su cabello y terminó golpeándola en el rostro.

Videos grabados por asistentes y difundidos en redes sociales muestran el momento exacto del incidente, que obligó a la intérprete a interrumpir brevemente su presentación. En las imágenes se observa cómo sus compañeras corren a auxiliarla. Pese al susto, Alvarado regresó minutos después al escenario y comentó: “Ay Dios mío, cosas que pasan en vivo”.

El concierto tuvo lugar en el Centro de Esparcimientos del Colegio de Ingenieros, ubicado en la carretera Chiclayo–Pimentel, como parte de las actividades por el 59 aniversario de la Orden Profesional de Ingenieros.

Hasta el momento, ni la agrupación Corazón Serrano ni los organizadores del evento han emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido, ni se ha informado si se implementarán medidas adicionales para evitar incidentes similares en futuros espectáculos.

El aparato que registraba imágenes se enredó en el cabello de Susana Alvarado mientras interpretaba el mix “Lo Siento”.
El aparato que registraba imágenes se enredó en el cabello de Susana Alvarado mientras interpretaba el mix “Lo Siento”. | Fuente: RPP

Informes RPP

Piura: 493 años, eterno calor y capital de la cumbia peruana

Piura, la ciudad del eterno calor, está de fiesta al celebrar sus 493 años de fundación al ritmo de cumbia y el sabor incomparable de su gastronomía. En el siguiente informe conoceremos más de esta cálida ciudad desde sus orígenes y sus atributos que la convierten en un orgullo nacional . El informe es de Andrés Carhuapoma.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
