Dron golpea a Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano, en pleno concierto en Chiclayo

La cantante Susana Alvarado, integrante de la reconocida agrupación de cumbia Corazón Serrano, sufrió un accidente durante un concierto en Chiclayo, región Lambayeque, luego de ser impactada por un dron mientras se encontraba en el escenario.

El hecho ocurrió cuando la artista interpretaba el mix Lo Siento. El dron, que sobrevolaba el escenario para registrar imágenes del evento, se enredó en su cabello y terminó golpeándola en el rostro.

Videos grabados por asistentes y difundidos en redes sociales muestran el momento exacto del incidente, que obligó a la intérprete a interrumpir brevemente su presentación. En las imágenes se observa cómo sus compañeras corren a auxiliarla. Pese al susto, Alvarado regresó minutos después al escenario y comentó: “Ay Dios mío, cosas que pasan en vivo”.

El concierto tuvo lugar en el Centro de Esparcimientos del Colegio de Ingenieros, ubicado en la carretera Chiclayo–Pimentel, como parte de las actividades por el 59 aniversario de la Orden Profesional de Ingenieros.

Hasta el momento, ni la agrupación Corazón Serrano ni los organizadores del evento han emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido, ni se ha informado si se implementarán medidas adicionales para evitar incidentes similares en futuros espectáculos.

El aparato que registraba imágenes se enredó en el cabello de Susana Alvarado mientras interpretaba el mix “Lo Siento”. | Fuente: RPP

