"Pensé que era leve": Dilbert Aguilar sufre accidente antes de presentación y será sometido a delicada operación

El cantante reveló que sufrió una fractura de cadera, aunque no precisó el lugar ni las circunstancias en que ocurrió el accidente.
El cantante reveló que sufrió una fractura de cadera, aunque no precisó el lugar ni las circunstancias en que ocurrió el accidente. | Fuente: Facebook: Dilbert Aguilar
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

A través de un video, el cantante de La Tribu reveló que sufrió una fractura de cadera, aunque no precisó el lugar ni las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantante Dilbert Aguilar vuelve a ser noticia, esta vez por un problema de salud que lo obligó a cancelar sus presentaciones. El 'Pequeño gigante de la cumbia' tenía programados dos conciertos el último fin de semana en Mazuko, una localidad ubicada en la región Madre de Dios, pero no pudo asisitir.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, el líder de la orquesta La Tribu explicó que sufrió un accidente que le ocasionó una fractura de cadera, lo que le impide movilizarse y cumplir con sus compromisos.

"Hola, amigos de Mazuko, soy Dilbet Aguilar. Estoy un poco apenado y triste por no poder estar ahí con ustedes. He sufrido un accidente hace dos días y me fracturé la cadera. Pensé que era leve, por eso intenté viajar, pero los médicos me han inmovilizado. No puedo moverme para nada hasta que me operen", aseguró el cantante.

Dilbert Aguilar tendrá que someterse a operación

Al inicio pensó que la lesión no era grave; sin embargo, los especialistas determinaron que debía someterse a una operación para poder recuperarse por completo.

En su mensaje, también se tomó un momento para deslindar de responsabilidades a las autoridades y organizadores del evento, indicando que su ausencia se debió únicamente a su situación médica.

"Esto no es culpa de la Municipalidad, ni del alcalde ni de los organizadores; es un accidente que pasó y me apena muchísimo, de veras. Gracias, pueblo de Mazuko, gracias por su comprensión. Espero estar muy pronto con ustedes para reivindicarme. Dios los bendiga", agregó.

Horas después de la publicación, el portal Instarándula difundió una fotografía del intérprete en el Hospital Cayetano Heredia, donde se le vio en silla de ruedas acompañado de su pareja, Jhazmín Gutarra.

Dilbert Aguilar sufre accidente antes de presentación y lo someterán a delicada operación
El cantante reveló que sufrió una fractura de cadera, aunque no precisó el lugar ni las circunstancias en que ocurrió el accidente. | Fuente: Instagram: Dilbert Aguilar

