Incubus tocará en Viña del Mar 2025: banda debutará en festival antes de su concierto en Lima

Incubus tocará en el Festival de la Canción de Viña del Mar 2025. La popular banda estadounidense de rock alternativo debutará en el famoso festival internacional de música para interpretar sus clásicos temas: Stellar, Pardon Me, Warning, Drive, Wish You Were Here, Dig, Nice to Know You, entre otros éxitos.

Fue por medio de sus redes sociales que Viña del Mar anunció la confirmación de Incubus como la última banda invitada para tocar en el parque de La Quinta Vergara con el fin de hacer vibrar a todos los asistentes con su electrizante música que viene creando desde su fundación en 1991.

“¡La Quinta Vergara se prepara para recibir a una de las bandas más emblemáticas del rock alternativo! Con más de tres décadas de trayectoria (…) Recientemente, han regrabado su icónico álbum Morning View, lanzando Morning View XXIII en 2024, reviviendo clásicos con una frescura sorprendente”, describió Viña del Mar en su post este viernes.

Asimismo, por medio de un comunicado, Viña del Mar también anunció a The Cult. La banda británica de hard rock tocará el mismo día que Incubus el 27 de febrero de 2025. “Con la confirmación de estás importantes bandas nos ponemos al día con varias generaciones que crecieron con este estilo de música”, afirmó Macarena Ripamonti, intendenta de Viña del Mar.

Es así como Incubus y The Cult se unen a otras estrellas musicales, como Marc Anthony, Myriam Hernández, Morat, Carlos Vives, Duki, Bacilos, Ha*Ash, Sebastián Yatra, Carín León, Eladio Carrión y Kidd Voodoo. Todos ellos tocarán en la edición 64 del festival chileno que se realizará entre el 23 y 28 de febrero en la Quinta Vergara de la ciudad de Viña del Mar.

Incubus volverá al Perú para un concierto en abril de 2025

Incubus regresará al Perú para un memorable concierto el 12 de abril de 2025 en Costa 21, en el distrito de San Miguel. Con el auspicio de radio Oxígeno, la banda de rock alternativo tocará sus clásicos temas, además de presentar su reciente disco Morning View XXIII, una regrabación de su icónico cuarto álbum de estudio, el más exitoso de su carrera.

“Este álbum ayudó a impulsar nuestro pequeño experimento artístico llamado Incubus en una forma de vida", recordó el vocalista del grupo, Brandon Boyd. El cantante de 48 años explicó que el disco es un replanteamiento del álbum de 2001. Además, considero que el álbum es el resultado de su deseo de honrar este "floreciente legado" antes de entrar en una nueva etapa.

¿Cuándo estuvo Incubus por última vez en Lima?

Incubus vino por primera vez a Lima en diciembre de 2013 con un concierto lleno de contrastes mostrando el virtuosismo y la versatilidad de la banda. En septiembre de 2017, regresaron a la ciudad como invitados en la presentación de Maroon 5, interpretando temas como Love in a Time of Surveillance y Drive.

¿Quiénes conforman la banda Incubus?

Incubus estuvo formada originalmente por el vocalista Brandon Boyd, el guitarrista Mike Einziger y el baterista José Pasillas mientras eran estudiantes. Posteriormente, se unieron el bajista Alex "Dirk Lance" Katunich y el DJ Gavin "DJ Lyfe" Koppell, quienes más tarde fueron reemplazados por Ben Kenney y DJ Kilmore, respectivamente.

El 2023, Ben Kenney anunció su alejamiento de la banda para poder recuperarse de un tumor cerebral. El bajista fue reemplazado por Nicole Row, quien vendrá a Lima con los otros miembros originales.

¿Qué clase de música toca Incubus?

La música de Incubus se distingue por su capacidad para fusionar jazz, funk y metal con potentes guitarras, lo que aporta una intensidad única a sus composiciones. A lo largo de casi 30 años de carrera, la banda, liderada por Boyd, ha demostrado una versatilidad impresionante, haciendo que cada álbum sea una experiencia única e incomparable.

Influenciados por grandes nombres de la música como The Police, Deep Purple y Red Hot Chili Peppers, la banda alcanzó un gran éxito en 2001 con el sencillo Drive, seguido por el aclamado álbum Morning View, el cual acaban de regrabar.

