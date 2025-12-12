Iron Maiden regresa a Perú en 2026: así fueron sus dos anteriores conciertos en Lima [VIDEO]

Parecía imposible, pero finalmente se dio: Iron Maiden regresa a Perú en 2026. La legendaria banda metalera ofrecerá un concierto en el Estadio Nacional el próximo 17 de octubre, como parte de su gira Run For Your Lives, con la que celebra sus 50 años de fundación.
Esta será la tercera vez que ‘La Doncella’ se presentará en nuestro país, luego de sus conciertos de 2009 y 2011, hace más de una década. Sin duda, la espera ha sido mayúscula.
A continuación, recordemos cómo fueron ambos conciertos, sus setlists y qué bandas telonearon a las leyendas británicas.
Estadio Nacional: 26 de marzo de 2009
El primer concierto de Iron Maiden en Perú fue en el Estadio Nacional, el 26 de marzo de 2009. ‘La Doncella’ llegó a nuestro país como parte de su gira Somewhere Back in Time, con la que la banda rindió tributo a su etapa ochentera.
En aquella jornada, los británicos tuvieron como teloneros a la banda peruana M.A.S.A.C.R.E. y a la rockera británica Lauren Harris, hija de Steve Harris, líder y fundador de Iron Maiden.
‘La Doncella’, que tocó ante un abarrotado Estadio Nacional, ofreció este setlist a sus fanáticos peruanos:
-Aces High
-Wrathchild
-2 Minutes to Midnight
-Children of the Damned
-Phantom of the Opera
-The Trooper
-Wasted Years
-Rime of the Ancient Mariner
-Powerslave
-Run to the Hills
-Fear of the Dark
-Hallowed Be Thy Name
-Iron Maiden
-The Number of the Beast
-The Evil That Men Do
-Sanctuary
Lee aquí la crónica de RPP de aquel concierto.
Estadio San Marcos: 23 de marzo de 2011
La buena experiencia de su primer concierto en Lima motivó el pronto regreso Iron Maiden. Esta vez, el recital fue en el Estadio San Marcos, el 23 de marzo de 2011, como parte de su gira The Final Frontier World Tour.
En esta ocasión, lamentablemente, los fanáticos locales no respondieron al llamado y el recinto sanmarquino no lució lleno. Pese a ello, ‘La Doncella’ ofreció un gran espectáculo, con un setlist centrado en su más reciente disco, The Final Frontier, pero sin dejar de lado los clásicos de la banda.
Para este concierto, los teloneros fueron los peruanos de Contracorriente. La elección generó reacciones divididas entre los fanáticos de Iron Maiden, con muchos expresando su rechazo a la presencia de una banda de punk/rock en un concierto de metal.
Este fue el setlist de Iron Maiden en San Marcos:
-Satellite 15... The Final Frontier
-El Dorado
-2 Minutes to Midnight
-The Talisman
-Coming Home
-Dance of Death
-The Trooper
-The Wicker Man
-Blood Brothers
-When the Wild Wind Blows
-The Evil That Men Do
-Fear of the Dark
-Iron Maiden
-The Number of the Beast
-Hallowed Be Thy Name
-Running Free
Lee aquí la crónica de RPP de aquel concierto.