Iron Maiden, la leyenda del heavy metal, regresa a Perú con su gira mundial por los 50 años de la banda

Iron Maiden regresa a Lima con su gira Run For Your Lives World Tour, un espectáculo que celebrará los 50 años de la banda fundada por Steve Harris. El concierto se realizará el sábado 17 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional, gracias al auspicio de Radio Oxígeno.



Después de 15 años, la agrupación conformada por Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Simon Dawson y Janick Gers pisará nuevamente un escenario peruano.

El sonido de Iron Maiden marcó el ADN del heavy metal, su estética definió una cultura completa y su figura, encarnada en Eddie, trascendió generaciones.

¿Qué canciones tocará Iron Maiden en Lima?

La gira de Iron Maiden promete una experiencia única. El setlist recorrerá los nueve discos fundamentales de la banda, desde Iron Maiden (1980) hasta Fear of the Dark (1992), una etapa que definió el sonido del metal y que continúa inspirando a nuevas bandas.

Canciones como The Number of the Beast, The Trooper, Fear of the Dark, Hallowed Be Thy Name, Powerslave, Run to the Hills y Wasted Years sonarán en un Estadio Nacional que, por una única noche, será territorio Maiden.

Bruce Dickinson lo anticipó con un mensaje directo a los fans: "Si ya nos viste antes, prepárate para llevar esa experiencia a otro nivel. Si nunca nos viste… ¿qué estás esperando?".

Steve Harris aseguró que este será uno de los espectáculos más elaborados que la banda haya presentado en su historia.

¿Qué banda será invitada al concierto de Iron Maiden en Lima?

El regreso de Iron Maiden a Perú llega de la mano de Move Concerts, la productora responsable de traer al país a algunos de los nombres más influyentes del rock global, como Metallica, Aerosmith, Green Day, The Cure, Radiohead y My Chemical Romance.

Iron Maiden no llegará solo. La banda internacional The Raven Age, fundada por George Harris, abrirá la noche con una dosis de heavy metal melódico.

Cuándo empieza la preventa de entradas para el concierto de Iron Maiden en Lima

La venta general de entradas para el concierto de Iron Maiden en Lima será el jueves 18 de diciembre en Ticketmaster (web y puntos de venta físico). Además, habrá una preventa exclusiva BBVA el martes 16 de diciembre a las 10:00 a. m., con un 25% de descuento para quienes utilicen tarjetas BBVA.

¿Cuál es el precio de las entradas en preventa para el concierto de Iron Maiden en Lima

De acuerdo con el comunicado de la productora del evento, los precios en preventa para ver a Iron Maiden en Lima están desde 150 a 375 soles.