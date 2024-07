Karol G retransmitará por YouTube el último concierto de su gira 'Mañana Será Bonito' que ofrecerá en Madrid

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karol G anunció este viernes que transmitirá a través de YouTube el último concierto de su gira Mañana Será Bonito, que ofrecerá el 23 de julio en Madrid, para que se pueda ver desde todo el mundo.

"Estamos cerca de tener el último concierto de este tour y ¡sí!, es difícil despedirse de algo que ha significado tanto para todos, pero el tiempo ha llegado y quiero que lo celebremos juntos! Este 23 de julio, nuestro último concierto, lo transmitiremos a través de mi canal de YouTube, en tiempo real, para que TODOS, en cualquier parte del mundo, puedan verlo y celebremos esto tan lindo que juntos construimos", dijo la 'Bichota' en su cuenta de Instagram.

La colombiana, que presentó el año pasado su último álbum, Mañana Será Bonito, y desde entonces ha actuado en estadios de todo el mundo, pidió "celebrar" este concierto "por todo lo alto", además dio las gracias a sus fans: "por hacer parte de este viaje que sin mentir, me ha regalado LOS MOMENTOS MÁS INCREÍBLES E INOLVIDABLES DE MI VIDA!".

Así lo anunció en un mensaje, acompañado con un video donde se despide del niño que anunció el comienzo del tour y que le acompañó en su concierto en Medellín.

"Empecé muchas veces este mensaje y sólo se me hace un nudo en la garganta que no me deja expresar los sentimientos encontrados que tengo por dentro. Ha llegado el momento de cerrar un capítulo inolvidable en nuestras vidas", apuntó la cantante de Tusa y Amargura.



El éxito de Mañana Será Bonito

El disco, con el que se ha convertido en la primera artista en español en llegar al primer puesto de las listas estadounidenses y se ha llevado el Grammy a mejor álbum de música urbana y fue álbum del año en los Grammy Latinos, son "más que canciones".

"Ha sido un viaje de superación, de ganas, de motivación y una curita para el alma. Cada estadio que pisamos vibró a la par de esas emociones tan lindas que cada uno de ustedes trajo y nosotros tuvimos la oportunidad de llenar miles de corazoncitos alrededor del mundo", dijo Karol.

Además de sus metas en la música y la actuación, está al frente de su fundación Con Cora para mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Esta ONG cuenta con una serie de proyectos en deporte, educación y rehabilitación, incluyendo un programa con el Houston Space Center para mandar a estudiantes colombianas a visitas la NASA. EFE

