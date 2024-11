Keane en Lima: el setlist, recomendaciones y todo lo que sabemos del esperado concierto en el Arena 1

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Han pasado cinco años desde su última presentación en Perú, y ahora Keane vuelve con todo. Este jueves 21 de noviembre, la icónica banda británica se presentará en el Arena 1 de San Miguel, como parte de su gira Hopes and Fears 20 Tour. El esperado concierto, auspiciado por Radio Oxígeno, celebra el vigésimo aniversario de su álbum debut, Hopes and Fears.

En abril, Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Richard Hughes y Jesse Quin emocionaron a sus fanáticos peruanos al anunciar que Lima formaría parte de su gira mundial. Será la tercera visita de los intérpretes de Somewhere Only We Know a nuestro país, prometiendo una noche inolvidable que comenzará con la presentación de Reyna Tropical como teloneros.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Keane en Lima?

Gracias al auspicio de Radio Oxígeno, el concierto de Keane en Lima se realizará el jueves 21 de noviembre en el Arena 1 de San Miguel. El setlist incluirá clásicos como Everybody’s Changing, Somewhere Only We Know y This Is The Last Time, entre otros favoritos que marcaron generaciones.

El concierto será el 21 de noviembre en el Arena 1 de San Miguel.Fuente: Instagram: @keaneofficial

¿Cuál es el horario de ingreso al concierto de Keane en Lima?

Según informó Move Concerts, las puertas del Arena 1 de San Miguel abrirán a las 6 p. m. Los teloneros, Reyna Tropical, subirán al escenario a las 8 p. m., y se espera que Keane comience su espectáculo alrededor de las 9 p. m. Es importante llegar con anticipación, ya que los horarios pueden variar por cuestiones técnicas.

Canciones icónicas de Keane incluyen 'Somewhere Only We Know' y 'Everybody’s Changing'.Fuente: Instagram: @keaneofficial

Entradas para el concierto de Keane en Lima

Ante la alta demanda, Move Concerts liberó un stock adicional de entradas para el esperado concierto de Keane en Lima. Los precios son:

Campo A: S/ 407.60

Campo B: S/ 198

(*) Los precios incluyen la comisión de Ticketmaster

La banda celebra los 20 años de 'Hopes and Fears', su álbum debut.Fuente: Instagram: @keaneofficial

Fechas del Hopes and Fears 20 Tour de Keane en Latinoamérica

9 de noviembre de 2024

São Paulo, Brasil - Espaço Unimed 7 de noviembre de 2024

Río de Janeiro, Brasil - Vivo Rio 5 de noviembre de 2024

Curitiba, Brasil - Teatro Positivo 12 de noviembre de 2024

Montevideo, Uruguay - Antel Arena 14 de noviembre de 2024

Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena 16 de noviembre de 2024

Asunción, Paraguay - Kilkfest (Festival), Jockey Club 21 de noviembre de 2024

Lima, Perú - Arena 1 23 de noviembre de 2024

Bogotá, Colombia - Chamorro City Hall 6 de diciembre de 2024

Santa Cruz de Tenerife, España - Parque Marítimo Palmetum 7 de diciembre de 2024

Las Palmas de Gran Canaria, España - Plaza de la Música 12 de marzo de 2025

Monterrey, México - Auditorio Citibanamex 14 de marzo de 2025

Mérida, México - Foro GNP 16 de marzo de 2025

Ciudad de México, México - Vive Latino

Keane visitará países como Argentina, Colombia y Brasil durante su gira por Latinoamérica.Fuente: Instagram: @keaneofficial

¿Cuál es el setlist del concierto de Keane en Lima?

El repertorio confirmado incluye:

Can’t Stop Now Silenced By The Night Bend And Break Your Eyes Open Nothing In My Way Spiralling Sunshine The Way I Feel The Frog Prince You Are Young Everybody’s Changing Hamburg Song Untitled 1 A Bad Dream Perfect Symmetry Is It Any Wonder? She Has No Time This Is The Last Time Crystal Ball Somewhere Only We Know



Encore:



Disconnected We Might As Well Be Strangers Sovereign Light Café Under Pressure Bedshaped

Los teloneros del concierto de Keane en Lima serán Reyna Tropical.Fuente: Instagram: @reynatropical

Recomendaciones para el concierto de Keane en Lima

Para garantizar una experiencia segura y agradable, Move Concerts sugiere:

Asistir al concierto en taxi.

Habrá estacionamiento disponible (no gestionado por Move Concerts).

Servicio de buses disponible al finalizar el concierto.

Evitar llevar objetos de valor o innecesarios.

Si llevas mochila, por favor colabora con su revisión.

Habrá seguridad privada y servicio médico.

Llevar siempre tu DNI para cualquier eventualidad.

Evitar comprar entradas a revendedores. Podrían darte entradas falsas y no tendrás derecho a reclamo.

Luego de ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana.

El evento es auspiciado por Radio Oxígeno y producido por Move Concerts.Fuente: Instagram: @keaneofficial

Objetos prohibidos en el concierto de Morat en Lima

Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones.

Mochilas grandes, maletas, maletines o similares.

Alimentos y bebidas.

Envases en general (botellas, tomatodos, tapers, latas, etc.).

Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos y llaves con cadenas.

Accesorios con púas.

Punteros láser o led. iPads o drones.

Artefactos pirotécnicos.

Selfie sticks, trípodes y similares.

Cualquier objeto potencialmente peligroso.

Carteles y banderolas de gran tamaño.

Objetos punzocortantes y armas de cualquier tipo.

Sillas plegables.

Sustancias psicotrópicas (drogas).

