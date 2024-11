Keane en Lima: un viaje emocionante a través de 20 años de música [CRÓNICA]

La banda británica ofreció el jueves por la noche un espectáculo inolvidable en el Arena 1, celebrando dos décadas de carrera con un setlist lleno de clásicos y grandes momentos.

A las 9:15 p.m. del jueves, las luces del Arena 1 se apagaron para dar paso a un viaje inolvidable con Keane, la icónica banda británica que volvió a Lima tras cinco años de ausencia. Frente a miles de fanáticos que corearon cada una de sus canciones, Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Richard Hughes y Jesse Quin ofrecieron un espectáculo cargado de emociones, celebrando los 20 años de su álbum debut, Hopes and Fears, y consolidando su conexión única con el público peruano.

Días antes, Richard, el baterista de la banda, había comentado a Radio Oxígeno que este sería un show muy especial, "el show más grande de toda la gira", y no se equivocó. Entre nostálgicas baladas y potentes himnos del rock alternativo, Keane reafirmó por qué su música trasciende generaciones y fronteras durante más de dos horas de concierto.

Keane interpretó 'Bend And Break' durante su esperado concierto en Lima el jueves 21 de noviembre. | Fuente: Andrea Linares

Un escenario sencillo, pero lleno de magia

El escenario de la noche reflejaba la esencia de Keane: minimalismo y autenticidad. Una gran tela con un dibujo de edificios londinenses enmarcaba a los cuatro integrantes, quienes se adueñaron de la tarima con una naturalidad arrolladora. Tom Chaplin, carismático como siempre, lució una camiseta coral, casaca verde, jeans oscuros y zapatillas blancas, con la bandera peruana decorando el soporte de su micrófono, un detalle que arrancó ovaciones.

La sencillez del montaje contrastó con la potencia emocional de cada canción, logrando que el público se sumergiera completamente en la experiencia musical. La noche fue motivo para repasar temas de su álbum debut y otros grandes sencillos de sus discos Under the Iron Sea (2006), Perfect Symmetry (2008), Strangeland (2012) y Cause and Effect (2019).

La banda británica repasó lo mejor de su discografía, desde 'Hopes and Fears' hasta 'Cause and Effect'.Fuente: Edgard Lescano

Un setlist lleno de clásicos

El concierto comenzó con Can’t Stop Now, uno de los temas más potentes del disco Hopes and Fears, y a partir de ese momento, Keane no dejó de sorprender. Canciones como Silenced By The Night y Day Will Come llevaron al público por un recorrido variado, mientras clásicos como Bend And Break y Your Eyes Open desataron una oleada de nostalgia.

Tom Chaplin no solo demostró una habilidad vocal impecable, sino también gran carisma al interactuar con los asistentes. “¿Lima, cómo están?”, preguntó en perfecto español, antes de invitar a todos a aplaudir, bailar y cantar. "Qué hermosa vista. Esto es increíble. Estamos muy felices de haber regresado. Se siente mucho amor aquí", añadió en medio de tanta buena música.

El público respondió con entusiasmo en todo momento, acompañando al vocalista en temas icónicos como This Is The Last Time, Everybody’s Changing y Somewhere Only We Know. La conexión entre la banda y sus fanáticos alcanzó otro nivel con Is It Any Wonder?, que movilizó a los fans, y She Has No Time, una de las baladas más emotivas del repertorio.

Keane interpretó 'Is It Any Wonder?' durante su esperado concierto en Lima el jueves 21 de noviembre. | Fuente: Andrea Linares

"El tráfico es increíble"

Quizás uno de los momentos más divertidos fue cuando Tom Chaplin, ya con el público en el bolsillo, compartió qué hizo la noche antes del concierto: "Fuimos a una cena romántica anoche. La comida estuvo increíble, los fans son increíbles", dijo antes de hacer una breve pausa para tomar aire. Luego, entre risas, confesó: "El tráfico es increíble".

Sin embargo, a pesar de los contratiempos con la movilidad, Tom dijo que en Lima lo han tratado mejor que en casa, desde que llegó el miércoles con el resto de Keane al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. "Bajamos del avión cansados, pero ver a cientos de ustedes esperándonos nos llenó de alegría. Ustedes son los mejores fans del mundo”, agregó.

El público vibró con clásicos como 'Somewhere Only We Know' y 'Everybody’s Changing'.Fuente: Edgard Lescano

Un final potente y un guiño al futuro

Tras una breve pausa, Keane regresó al escenario para un emotivo cierre. Sorprendieron con un cover de Under Pressure de Queen y David Bowie, mostrando su admiración por las leyendas del rock. Finalmente, canciones como Neon River, We Might As Well Be Strangers y Sovereign Light Café mantuvieron la energía a tope, preparando el terreno para un cierre inolvidable.

Antes de despedirse, Tom Chaplin agradeció efusivamente a sus seguidores: “Siempre quisimos hacer música, pero nunca imaginamos que tocaríamos ante tanta gente en Lima". También reveló un pequeño adelanto: “El próximo año nos dedicaremos al estudio para crear nueva música. En cuanto podamos, volveremos a Perú. Hasta luego y muchas gracias”.

La noche culminó con Bedshaped, el quinto y último sencillo del icónico Hopes and Fears. Mientras los acordes finales resonaban en el Arena 1, el público coreaba con fuerza, como si buscara extender un poco más el concierto. Lima fue testigo, una vez más, de la capacidad de Keane para emocionar corazones y demostrar que, aunque pasen los años, su música sigue siendo tan vibrante como en sus inicios.

Keane interpretó 'Sunshine' durante su esperado concierto en Lima el jueves 21 de noviembre. | Fuente: Andrea Linares

Setlist del concierto de Keane en Lima

Can’t Stop Now Silenced By The Night Bend And Break Day Will Come Your Eyes Open Nothing In My Way Spiralling Sunshine The Way I Feel You Are Young Everybody’s Changing Hamburg Song Disconnected A Bad Dream Perfect Symmetry Is It Any Wonder? She Has No Time This Is The Last Time Crystal Ball Somewhere Only We Know



Encore:



Atlantic Neon River We Might As Well Be Strangers Under Pressure Sovereign Light Café Bedshaped

Tom Chaplin expresó su gratitud al público peruano, asegurando: "Ustedes son los mejores fans del mundo".Fuente: Edgard Lescano

