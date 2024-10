Lenny Kravitz agota entradas en Chile y Argentina previo a su concierto en Perú en diciembre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lenny Kravitz agotó las entradas puestas en venta para sus conciertos en Chile y Argentina. De acuerdo con información oficial, se conoció que la estrella de rock estadounidense consiguió agotar todas las entradas puestas en venta para su presentación el 27 y 28 de noviembre en el Movistar Arena en Buenos Aires.

Del mismo modo, el guitarrista y compositor de 60 años también agotó las entradas para sus conciertos en Chile programados el 4 y 5 de diciembre en el Movistar Arena de Santiago.

Asimismo, se conoció que la venta de tickets para sus shows en el resto de la región, incluyendo Perú, ha sido muy exitosa convirtiendo su gira Blue Electric Light Tour 2024 en una de las más vendidas este 2024 en Latinoamérica. De igual manera, se sabe que los fans peruanos todavía pueden adquirir sus entradas por medio de la web de Ticketmaster.

Cabe mencionar que la gira de Lenny Kravitz será para promocionar su disco Blue Electric Light lanzado en mayo de este año y dónde están sus últimas canciones 'TK421', 'Paralyzed' y 'Human', los mismos temas que están dentro del setlist de sus conciertos de su gira este 2024.

Lenny Kravitz mandó un mensaje al público peruano antes de su concierto en Lima. | Fuente: Sitio oficial

¿Cuándo es el concierto de Lenny Kravitz en Lima?

Lenny Kravitz regresa al Perú. Con el auspicio de Radio Oxígeno, del GRUPORPP, la icónica estrella del rock estará en Lima —después de cinco años— para un esperado concierto el 8 de diciembre en el Arena 1 de la Costa Verde en San Miguel.

Es así como Kravitz, ganador de cuatro premios Grammys, llegará a la capital peruana para compartir lo último de su repertorio y sus clásicos temas como: 'Are you gonna go my way', 'I belong to you', 'It Ain't Over Til It's Over', 'Again', 'Always on the run', 'American Woman', 'Fly Away', 'Let Love Rule', entre otros éxitos.

¿Qué dijo Lenny Kravitz a sus fans en Perú?

Lenny Kravitz vive un gran año con su gira mundial y tras ganar otro premio MTV VMAs a Mejor Video Rock por su tema 'Human'. El artista, además, actuó en vivo durante la ceremonia del 11 de septiembre.

Por otro lado, el cantante envió un breve, pero entusiasta, mensaje a sus fans peruanos. “Hola Perú. ¡La gira The Blue Electric Light llega a Lima el 8 de diciembre de 2024! ¡Prepárense para dejar que el amor gobierne!", expresó en un video compartido por la productora.

Lenny Kravitz ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo.Fuente: Instagram (lennykravitz)

¿Dónde comprar entradas para Lenny Kravitz en Lima?

Lenny Kravitz se prepara para llevar su gira Blue Electric Light Tour 2024 a Las Vegas, donde ofrecerá cinco conciertos en octubre. En noviembre, continuará su recorrido por Latinoamérica con nueve presentaciones, comenzando en Sao Paulo y culminando en Ciudad de México un mes después.

El icónico músico del rock, ganador de cuatro premios Grammy, llegará a Lima en diciembre para ofrecer un esperado concierto el domingo 8 en el Arena 1 de San Miguel. Las entradas están disponibles en Ticketmaster. Los precios de los boletos van desde los 199 soles hasta los 489 soles.

¿Cuáles son los precios de las entradas para Lenny Kravitz en Lima?

Las entradas para el concierto de Lenny Kravitz en Lima están disponibles a través de Ticketmaster. Los precios van desde los 199 soles hasta los 489 soles. A continuación, la lista completa de los precios oficiales:

Preventa BBVA

Lenny VIP: S/425



Blue Lounge: S/329



Electric Stand: S/173

(*) Del 26 de junio al 1 de julio y/o hasta agostar stock

Precio regular

Lenny VIP: S/489



Blue Lounge: S/379



Electric Stand: S/199

(*) Una vez agotada la preventa o del 1 de julio hasta agotar stock

¿Cuál es el setlist del concierto de Lenny Kravitz en Lima?

Según la producción del concierto en Perú, liderada por Jorge Ferrand y Jorge Fernández, Lenny Kravitz ofrecerá una interpretación de lo mejor de su repertorio, incluyendo clásicos como Are You Gonna Go My Way, I Belong to You, It Ain't Over 'Til It's Over, Again, Always on the Run, American Woman, Fly Away y Let Love Rule, entre otros éxitos.

El 8 de diciembre, en el Arena 1 de San Miguel, Kravitz no solo recorrerá sus grandes éxitos, sino que también presentará su nuevo álbum, Blue Electric Light. Entre los temas destacados del disco se encuentran TK421, Paralyzed y Human, que también forman parte del setlist de su más reciente gira.

