Morrissey en Lima: habilitan nuevo lote de entradas para las tres zonas del concierto

Tras la confirmación de la nueva fecha para el concierto de Morrissey en Lima, la productora Move Concerts anunció la venta de un stock limitado de entradas que estará disponible a partir del miércoles 18 de octubre a las 9:00 am en Teleticket.

Este será el último lote de entradas, distribuido en las tres zonas, para el espectáculo que se llevará a cabo el 8 de febrero en el Anfiteatro del Parque de la Exposición gracias a radio Oxígeno.

El setlist incluirá grandes éxitos como Suedehead y Everyday is Like Sunday, además de emblemáticas canciones de The Smiths como How Soon is Now, Please, Please, Please Let Me Get What I Want, entre otros.

Morrissey tenía previsto presentarse en Lima el 14 de setiembre de 2023, pero debido a "problemas de salud", la fecha se reprogramó. Esta complicación resultó de una infección de dengue que contrajo el cantante tras su llegada a México, donde también se vio forzado a cambiar las fechas de sus conciertos.

Morrissey y la última vez que visitó Perú

"Menos es más". Esta parece ser la filosofía de Morrissey, quien dejó de lado los multitudinarios conciertos para tener un repertorio íntimo con sus fanáticos peruanos en el anfiteatro del parque de la Exposición el 28 de noviembre de 2018.

Una prolongada espera con la emisión de videoclips de clásicos de íconos del rock y el pop como Ramones y David Bowie fue el preámbulo para el repertorio del cantante británico en Lima.

Con un pantalón jean, un polo con la inscripción de su nombre y una polera negra, Morrissey ingresó al escenario para entonar la canción William, It Was Really Nothing, la cual fue ovacionada y coreada por el público. Tras su primer tema dijo: 'Gracias, Lima. Canto para ti'.

El exvocalista de The Smiths también entonó las canciones de la banda de culto como son Is It 'Really So Strange? y How Soon Is Now?, las cuales fueron de las más solicitados por los asistentes.

La crítica social, la cual es una característica de Morrissey, también se hizo presente con el tema The Bullfighter Dies. Antes de cantar este tema, el cantante dijo: "He estado en México donde matan a los toros, pero ya estoy en Perú donde estos animales son rescatados".

Ya había venido en el 2015, pero tres años de ese concierto en Lima, Morrissey tenía guardado lo mejor de su repertorio para el final. El intérprete británico cerró con los memorables temas Everyday Is Like Sunday y First of the Gang to Die.