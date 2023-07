Myriam Hernández recuerda su primera vez en un escenario a los 11 años y emociona a fans

Myriam Hernández recordó cuando por primera vez pisó un escenario con tan solo 11 años. En efecto, la icónica cantante chilena compartió una fotografía en sus redes sociales donde aparece junto a su tío en un escenario por primera vez en vivo y a punto de cantar en un festival en un colegio en Chile.

“Nunca se rindan ante sus sueños. Un día como hoy hace 47 años me subía a un escenario con tan solo 11 años y desde entonces, gracias a ustedes, no me he bajado nunca más de un escenario”, empezó escribiendo la artista que volverá al Perú este 15 y 16 de agosto en el Gran Teatro Nacional en Lima como parte de su gira ‘Mi Paraíso’.

Asimismo, Myriam Hernández resaltó que ese día estaba “tan nerviosa pero feliz a la vez” ya que su tío la había llevado a escondidas de sus papás para participar en el colegio San Gaspar en 1976. “Al principio no me dejaron participar porque tenía 11 años y el resto tenían arriba de los 15”, continúo.

No obstante, mencionó que, gracias al apoyo de su familiar, pudo cantar finalmente en el evento interpretando la canción ‘Amor, amor’ de la cantante española ‘Lolita’. “Me acuerdo perfecto de ese mágico momento”, sostuvo.

Myriam Hernández estuvo con Daniela Darcourt en la presentación de su disco 'Castarsis'. | Fuente: Instagram (myriamhernandez_oficial)

“Cantaba por primera vez con un micrófono real (y no con el cepillo de pelo), en un escenario real (y no en cajón), con un público real y con músicos reales (y no con una pista). Se me eriza la piel al recordarlo nuevamente”, concluyó la intérprete de 'El hombre que yo amo', 'Huele a peligro', 'Peligroso amor', 'Te pareces tanto a él', entre otros éxitos.

Por su parte, fanáticos, familiares y amigos no dudaron en mandar sus mensajes a la cantante. “Qué emoción ver esta fotografía adorada”, “Qué hermosa estás y tan pequeñita”, “Qué maravilloso momento”, “Me imaginé el momento mientras lo leía”, fueron algunos de los comentarios.

Myrian Hernández se presentará en el Gran Teatro Nacional

Myriam Hernández volverá al Perú como parte de su gira ‘Mi Paraíso’. La cantante chilena estará en el Gran Teatro Nacional en Lima el 15 y 16 de agosto donde recordará todos sus éxitos incluyendo su nueva canción ‘Nos lo hemos dicho todo’ que ya se encuentra en un videoclip interpretando por Hernández junto al actor Álvaro Rudolphy.

“Gracias por tanto amor, gracias por disfrutar de mi música. Esta canción que hasta hace unas horas era mía, ahora también es de ustedes. Espero la sigan disfrutando”, señaló Myriam Hernández, quien estuvo en Lima el último 22 de abril en el Anfiteatro en el Parque de la Exposición acompañando a Daniela Darcourt en la presentación de su nuevo álbum ‘Catarsis’.