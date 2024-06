Paul McCartney en Lima: cómo y dónde comprar las entradas para el concierto en el Estadio Nacional

El 27 de octubre, Paul McCartney, el legendario ícono de la música, volverá al Perú para ofrecer un concierto único en el Estadio Nacional, auspiciado por Radio Oxígeno, con el que cerrará su gira Got Back. Será la tercera vez que el exintegrante de The Beatles se presente en Lima y la segunda que suba al escenario del Nacional, después de diez años desde su última visita.



"¡Hola, peruanos! No puedo creer que hayan pasado diez años desde nuestra última visita. Hemos querido volver a comunicarnos con ustedes desde entonces. Sé que nos vamos a divertir muchísimo. ¡La fiesta comienza ahora! Preparémonos para una gran noche de música, canto y baile. Nos vemos pronto", declaró el artista británico.

¿Cuándo y a qué hora inicia la preventa de entradas para Paul McCartney en Lima?



La preventa de entradas para el concierto de Paul McCartney en Lima se realizará los días 14 y 15 de junio a partir de las 10 a.m. a través de Teleticket. Los precios de los boletos variarán desde 99 soles hasta 790 soles, dependiendo de la zona seleccionada. Además, los usuarios de tarjetas Interbank podrán beneficiarse con un descuento especial.

¿Dónde comprar las entradas para Paul McCartney en Lima?

La preventa de entradas para el concierto de Paul McCartney en Lima se llevará a cabo los días 14 y 15 de junio, comenzando a las 10 a.m. Las entradas podrán adquirirse exclusivamente a través de Teleticket. Los compradores que utilicen tarjetas Interbank podrán beneficiarse con un descuento especial. La venta de entradas no estará disponible en los módulos físicos de Teleticket.

Paul McCartney ha sido ampliamente reconocido con premios como el Grammy y el Oscar.Fuente: Instagram: @paulmccartney

¿Cuáles son los precios de las entradas en preventa para Paul McCartney en Lima?

Para el concierto de Paul McCartney en Lima, se ofrecen diez zonas distintas. Los precios, que incluyen un descuento especial para tarjetas Interbank, van desde los 99 soles en la tribuna hasta los 750 soles en ubicaciones centrales con asientos. A continuación, la lista completa de precios tanto para la preventa como para la venta regular:

Preventa Interbank

Central asientos: S/750

Lateral asientos: S/650

Campo A: S/252

Campo B: S/290

Occidente 1 (numerado): S/650

Occidente 2 (numerado): S/380

Oriente 1 (numerado): S/650

Oriente 2 (numerado): S/380

Tribuna norte: S/165

Tribuna (preferencial): S/99

Precio full

Central asientos: S/790

Lateral asientos: S/750

Campo A: S/596

Campo B: S/357

Occidente 1 (numerado): S/750

Occidente 2 (numerado): S/448

Oriente 1 (numerado): S/750

Oriente 2 (numerado): S/448

Tribuna norte: S/196

Tribuna (preferencial): S/115

(*) Los precios incluyen la comisión de la ticketera

¿Habrá paquetes premium para el concierto de Paul McCartney en Lima?

Sí, para el concierto de Paul McCartney en Lima habrá paquetes Front Row Hot Sound, Hot Sound y VIP (Diamond, Ruby, Emerald y Sapphire). Los paquetes premium estarán disponibles a partir del viernes 14 de junio a las 10 a.m. Todos los paquetes incluyen entrada y ubicación preferencial en el concierto.

¿Con qué tarjetas puedo acceder a la preventa Interbank para Paul McCartney en Lima?

Para acceder al 15% de descuento, deberás comprar tu entrada con una tarjeta de crédito o débito Interbank (no se aceptarán tarjetas empresariales ni tarjetas Rappibank). Sin embargo, puedes obtener el descuento y recibir una devolución de 100 soles solicitando tu tarjeta de crédito Interbank de forma digital. La venta de entradas no se realizará en los módulos físicos de Teleticket.

¿Cómo comprar las entradas en preventa para Paul McCartney en Lima?



Paul McCartney ofrecerá un concierto espectacular en el Estadio Nacional de Lima, auspiciado por Radio Oxígeno, el próximo domingo 27 de octubre. Para comprar las entradas en preventa, sigue estas instrucciones:

Ingresa a Teleticket: Visita la página web de Teleticket o haz clic AQUÍ. El enlace de compra directa estará disponible desde el 14 de junio a las 10 a.m. Crea tu cuenta: Si eres cliente nuevo, regístrate con un correo electrónico vigente, ingresa tus datos personales y elige una contraseña. Confirma tu registro: Revisa tu correo electrónico para confirmar tu cuenta, luego regresa a la página de Teleticket. Busca el evento: Con tu cuenta creada, inicia sesión en Teleticket y busca el concierto de Paul McCartney. Espera en la cola virtual: Una vez en la cola virtual, espera tu turno. Cuando sea tu momento, ingresarás automáticamente al evento y podrás ver las zonas disponibles y sus precios. Selecciona tus asientos: Elige la zona y los asientos deseados, haz clic en "reservar asiento" y luego en "comprar". Ingresa los datos de tu tarjeta para completar la compra. Finaliza la compra: Al finalizar, recibirás una confirmación de que la compra ha sido exitosa. Descarga tus tickets y verifica que estén correctos.

(*) Importante: No compartas tus tickets con nadie para evitar ser víctima de estafas

Paul McCartney se presentó en Lima anteriormente en 2011 y 2014.Fuente: Instagram: @paulmccartney

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis