Ricardo Arjona en Lima: precios y cómo comprar entradas en preventa para su concierto en el Estadio Nacional

El cantautor guatemalteco regresa a Lima. Conoce todos los detalles del concierto: precios, zonas y cómo adquirir tus entradas en Teleticket.

La expectativa estalló entre sus seguidores: Ricardo Arjona volverá a Perú con el que será el primer concierto de su carrera en el Estadio Nacional. El cantautor guatemalteco llegará como parte de Lo que el Seco no dijo, su nueva gira mundial y uno de los proyectos más ambiciosos de su trayectoria.

El tour, presentado en Perú con el auspicio de Radio Corazón, marca oficialmente su retorno a los escenarios tras una pausa prolongada. La gira se inició en Guatemala, donde Arjona ya acumula 23 funciones completamente agotadas, y continuará por Estados Unidos, Sudamérica y Europa.

Esta propuesta, que el propio artista describe como una “residencia artística más que una gira tradicional”, presenta una puesta en escena íntima, centrada en las historias detrás de su música. Según la productora Music Maker Entertainment, el espectáculo incluirá nuevas versiones de clásicos como Historia de un taxi y Fuiste tú, además de temas de Seco, su álbum estrenado en enero.

La última vez que Ricardo Arjona se presentó en Lima fue en septiembre de 2022, cuando llegó con su gira 'Blanco y Negro' al Jockey Club del Perú.Fuente: Instagram: @ricardoarjona

¿Cuándo y dónde será el concierto de Ricardo Arjona en Lima?

El artista ofrecerá un único concierto en Lima el 26 de junio de 2026 en el Estadio Nacional, como parte de su gira mundial Lo que el Seco no dijo.

Las entradas para su próximo concierto saldrán a la venta en preventa el 28 y 29 de noviembre.Fuente: Instagram: @ricardoarjona

¿Cuándo empieza la preventa de entradas?

La preventa oficial se realizará el 28 y 29 de noviembre, desde las 10 a. m., a través de Teleticket.

Quienes paguen con tarjetas Interbank podrán acceder a un descuento de hasta el 15%.

Ricardo Arjona interpretará nuevas versiones de clásicos como 'Historia de un taxi' y 'Fuiste tú', además de canciones de su más reciente álbum 'Seco'.Fuente: Instagram: @ricardoarjona

Precios de entradas para ver a Ricardo Arjona en Lima

Estos son los precios:

Preventa Interbank

Platinum Central Numerado: S/540

S/540 Platinum Lateral Numerado: S/440

S/440 Occidente 1 Numerado: S/440

S/440 Oriente 1 Numerado: S/440

S/440 VIP Numerado: S/395

S/395 Occidente 2 Numerado: S/395

S/395 Oriente 2 Numerado: S/395

S/395 Preferencial: S/240

S/240 Tribuna Norte: S/165

Precio regular

Platinum Central Numerado: S/598

S/598 Platinum Lateral Numerado: S/497

S/497 Occidente 1 Numerado: S/495

S/495 Oriente 1 Numerado: S/495

S/495 VIP Numerado: S/465

S/465 Occidente 2 Numerado: S/465

S/465 Oriente 2 Numerado: S/465

S/465 Preferencial: S/283

S/283 Tribuna Norte: S/195

Ricardo Arjonan describe este concierto como una “residencia artística” más que una gira tradicional.Fuente: Instagram: @ricardoarjona

¿Cómo comprar entradas en la preventa para ver a Ricardo Arjona en Lima?

Ingresa a Teleticket: Entra a teleticket.com.pe. Crea tu cuenta: Si aún no tienes una, regístrate con tu correo y datos personales. Confirma tu registro: Revisa tu correo y valida la cuenta. Busca el evento: Una vez dentro, inicia sesión y busca Ricardo Arjona en Lima. Ingresa a la cola virtual: Teleticket te asignará un lugar en espera antes de la compra. Selecciona tus entradas: Elige la zona, confirma tus asientos y haz clic en “comprar”. Realiza el pago: Completa la transacción con tu tarjeta Interbank para acceder al descuento (si aplica). Verifica tus tickets: Descárgalos y asegúrate de que la información sea correcta.



(*) Importante: No compartas tus tickets con nadie para evitar ser víctima de estafas.

