Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Ricardo Arjona en Lima: precios y cómo comprar entradas en preventa para su concierto en el Estadio Nacional

Ricardo Arjona llegará a Lima para presentarse por primera vez en el Estadio Nacional.
Ricardo Arjona llegará a Lima para presentarse por primera vez en el Estadio Nacional. | Fuente: Instagram: @ricardoarjona
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El cantautor guatemalteco regresa a Lima. Conoce todos los detalles del concierto: precios, zonas y cómo adquirir tus entradas en Teleticket.

La expectativa estalló entre sus seguidores: Ricardo Arjona volverá a Perú con el que será el primer concierto de su carrera en el Estadio Nacional. El cantautor guatemalteco llegará como parte de Lo que el Seco no dijo, su nueva gira mundial y uno de los proyectos más ambiciosos de su trayectoria.

El tour, presentado en Perú con el auspicio de Radio Corazón, marca oficialmente su retorno a los escenarios tras una pausa prolongada. La gira se inició en Guatemala, donde Arjona ya acumula 23 funciones completamente agotadas, y continuará por Estados Unidos, Sudamérica y Europa.

Esta propuesta, que el propio artista describe como una “residencia artística más que una gira tradicional”, presenta una puesta en escena íntima, centrada en las historias detrás de su música. Según la productora Music Maker Entertainment, el espectáculo incluirá nuevas versiones de clásicos como Historia de un taxi y Fuiste tú, además de temas de Seco, su álbum estrenado en enero.

La última vez que Ricardo Arjona se presentó en Lima fue en septiembre de 2022, cuando llegó con su gira 'Blanco y Negro' al Jockey Club del Perú.

La última vez que Ricardo Arjona se presentó en Lima fue en septiembre de 2022, cuando llegó con su gira 'Blanco y Negro' al Jockey Club del Perú.Fuente: Instagram: @ricardoarjona

¿Cuándo y dónde será el concierto de Ricardo Arjona en Lima?

El artista ofrecerá un único concierto en Lima el 26 de junio de 2026 en el Estadio Nacional, como parte de su gira mundial Lo que el Seco no dijo.

Las entradas para su próximo concierto saldrán a la venta en preventa el 28 y 29 de noviembre.

Las entradas para su próximo concierto saldrán a la venta en preventa el 28 y 29 de noviembre.Fuente: Instagram: @ricardoarjona

¿Cuándo empieza la preventa de entradas?

La preventa oficial se realizará el 28 y 29 de noviembre, desde las 10 a. m., a través de Teleticket.
Quienes paguen con tarjetas Interbank podrán acceder a un descuento de hasta el 15%.

Ricardo Arjona interpretará nuevas versiones de clásicos como 'Historia de un taxi' y 'Fuiste tú', además de canciones de su más reciente álbum 'Seco'.

Ricardo Arjona interpretará nuevas versiones de clásicos como 'Historia de un taxi' y 'Fuiste tú', además de canciones de su más reciente álbum 'Seco'.Fuente: Instagram: @ricardoarjona

Precios de entradas para ver a Ricardo Arjona en Lima

Estos son los precios:

Preventa Interbank 

  • Platinum Central Numerado: S/540
  • Platinum Lateral Numerado: S/440
  • Occidente 1 Numerado: S/440
  • Oriente 1 Numerado: S/440
  • VIP Numerado: S/395
  • Occidente 2 Numerado: S/395
  • Oriente 2 Numerado: S/395
  • Preferencial: S/240
  • Tribuna Norte: S/165

Precio regular

  • Platinum Central Numerado: S/598
  • Platinum Lateral Numerado: S/497
  • Occidente 1 Numerado: S/495
  • Oriente 1 Numerado: S/495
  • VIP Numerado: S/465
  • Occidente 2 Numerado: S/465
  • Oriente 2 Numerado: S/465
  • Preferencial: S/283
  • Tribuna Norte: S/195
Ricardo Arjonan describe este concierto como una “residencia artística” más que una gira tradicional.

Ricardo Arjonan describe este concierto como una “residencia artística” más que una gira tradicional.Fuente: Instagram: @ricardoarjona

¿Cómo comprar entradas en la preventa para ver a Ricardo Arjona en Lima?

  1. Ingresa a Teleticket: Entra a teleticket.com.pe.
  2. Crea tu cuenta: Si aún no tienes una, regístrate con tu correo y datos personales.
  3. Confirma tu registro: Revisa tu correo y valida la cuenta.
  4. Busca el evento: Una vez dentro, inicia sesión y busca Ricardo Arjona en Lima.
  5. Ingresa a la cola virtual: Teleticket te asignará un lugar en espera antes de la compra.
  6. Selecciona tus entradas: Elige la zona, confirma tus asientos y haz clic en “comprar”.
  7. Realiza el pago: Completa la transacción con tu tarjeta Interbank para acceder al descuento (si aplica).
  8. Verifica tus tickets: Descárgalos y asegúrate de que la información sea correcta.

(*) Importante: No compartas tus tickets con nadie para evitar ser víctima de estafas.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Entendí esa referencia

EER+ 11 THE BATMAN Lucía y Laura adivinan el futuro de Robert Pattinson

Nunca es tarde para hablar del hombre murciélago (entendí esa referencia). Lucía y Laura conversan sobre The Batman, su obsesión por el antihéroe más popular y qué puede pasar con esta nueva versión independiente del superhéroe de DC Comics.
Entendí esa referencia
Entendí esa referencia
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Ricardo Arjona en Lima Ricardo Arjona

RPP TV

En Vivo

Más sobre Conciertos

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA