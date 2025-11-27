‘Stranger Things 5’: fecha de estreno del Volumen 2 en Netflix, horarios y episodios de la segunda parte de la temporada final

Los primeros cuatro episodios de Stranger Things 5 ya están disponibles en Netflix. Revisa aquí cuándo se estrena el Volumen 2 y todo lo que se sabe de la segunda parte.

Luego de casi una década, Netflix estrenó el 26 de noviembre el Volumen 1 de la quinta y última temporada de Stranger Things, una de las series más exitosas de su catálogo. Y aunque solo han pasado unas horas desde su llegada, los fanáticos de la pandilla de Hawkins ya quieren saber cuándo se podrá ver la segunda parte.

Hay buenas y no tan buenas noticias. Los próximos tres episodios llegarán pronto, pero aún toca esperar unas semanas más. Los creadores, Matt y Ross Duffer, apostaron por un cierre en tres actos para el gran final: un Volumen 1, un Volumen 2 y un “evento especial” que cerrará la historia de Mike, Once, Dustin, Lucas y Will.

Durante sus nueve años de emisión, la serie ha roto múltiples récords de audiencia. La cuarta temporada, por ejemplo, se consolidó como la producción en inglés más vista en la historia de Netflix, y la franquicia ya superó los mil millones de horas reproducidas a nivel global. A ello se sumó el reciente colapso temporal de la plataforma apenas minutos después del estreno del Volumen 1, evidencia del enorme interés por la temporada final.

"Lo que hace única a esta temporada es que comienza en medio del caos porque, en última instancia, nuestros héroes perdieron al final de la Temporada 4", señaló Ross Duffer en declaraciones para Netflix. Por su parte, Matt Duffer adelantó que "ya nada en Hawkins es normal".

¿De qué trata Stranger Things 5?

Otoño de 1987. Hawkins sigue devastado tras la apertura de múltiples portales. Once ha vuelto a esconderse mientras el gobierno intensifica la búsqueda. Vecna ha desaparecido, pero su amenaza sigue latente. Con el aniversario de la desaparición de Will acercándose, una nueva oscuridad se cierne sobre el grupo, que deberá unirse una última vez para acabar con el terror del Upside Down.

Los adelantos de 'Stranger Things 5' mostraron imágenes sombrías y tensas que anticipan el desenlace más oscuro de toda la serie.Fuente: Netflix

¿Cuándo y dónde se estrena el Volumen 2 de Stranger Things 5?

La temporada final llegará en tres partes:

Volumen 1: Miércoles 26 de noviembre

Miércoles 26 de noviembre Volumen 2: Jueves 25 de diciembre

Jueves 25 de diciembre Volumen 3 (episodio final): Miércoles 31 de diciembre

Millie Bobby Brown interpreta a Eleven (Once) en 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

¿A qué hora se estrena el Volumen 2 de Stranger Things 5?

Los tres episodios del Volumen 2 llegarán a Netflix de manera simultánea en Latinoamérica. Estos son los horarios:

5:00 p. m. – Costa oeste de EE.UU.

– Costa oeste de EE.UU. 7:00 p. m. – México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua

– México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 8:00 p. m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá

– Perú, Colombia, Ecuador, Panamá 10:00 p. m. – Argentina, Chile, Uruguay, Brasil

Finn Wolfhard interpreta a Mike Wheeler en 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

¿Quiénes actúan en Stranger Things 5?

El elenco original regresa completo, encabezado por Winona Ryder (Joyce Byers) y David Harbour (Jim Hopper). También vuelven:

Millie Bobby Brown como Eleven / Jane

como Eleven / Jane Finn Wolfhard como Mike Wheeler

como Mike Wheeler Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

como Dustin Henderson Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair

como Lucas Sinclair Noah Schnapp como Will Byers

como Will Byers Sadie Sink como Max Mayfield

como Max Mayfield Natalia Dyer como Nancy Wheeler

como Nancy Wheeler Charlie Heaton como Jonathan Byers

como Jonathan Byers Joe Keery como Steve Harrington

como Steve Harrington Maya Hawke como Robin Buckley

como Robin Buckley Brett Gelman como Murray Bauman

como Murray Bauman Priah Ferguson como Erica Sinclair

como Erica Sinclair Jamie Campbell Bower como Vecna

Completan el reparto: Amybeth McNulty (Vickie), Cara Buono (Karen Wheeler), Sherman Augustus (teniente coronel Sullivan), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Linda Hamilton (Dra. Kay) y Alex Breaux (teniente Robert Akers).

La serie termina convertida en un fenómeno de culto que rompió récords de audiencia y conquistó a millones de fans en todo el mundo.Fuente: Netflix

Fecha de estreno del Volumen 2 y calendario de capítulos

La temporada final de Stranger Things cuenta con ocho episodios. Los primeros cuatro llegaron a Netflix el 26 de noviembre de 2025; los siguientes tres se estrenarán el 25 de diciembre, y el episodio final verá la luz el 31 de diciembre.

Calendario completo de estrenos: Volumen 1 – 26 de noviembre de 2025 Episodio 1: The Crawl / La misión

Episodio 2: The Vanishing of… / La desaparición de...

Episodio 3: The Turnbow Trap / La trampa de Turnbow

Episodio 4: Sorcerer / Hechicero Volumen 2 – 25 de diciembre de 2025 Episodio 5: Shock Jock / Electrochoque

Episodio 6: Escape from Camazotz / La huida de Camazotz

Episodio 7: The Bridge / El puente Volumen 3 – 31 de diciembre de 2025 Episodio 8: The Rightside Up / Este lado

'Stranger Things 5' cuenta con Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Charlie Heaton como parte del elenco principal.Fuente: Netflix

¿Qué pasará después de Stranger Things 5?

Aunque esta será la última temporada, los Hermanos Duffer ya confirmaron que el universo de Stranger Things continuará. “Si bien esta puede ser el final para Mike, Hopper, Dustin, Lucas, Once y los demás, no es un adiós para Stranger Things”, dijo Matt Duffer.

“Hay más historias que contar y están en desarollo”, señalaron. “Estamos profundamente involucrados en cada una. Es muy importante para nosotros que todo lo que lleve el nombre de Stranger Things sea de la más alta calidad y no repetitivo, que tenga una razón para existir y siempre marque su propio camino. Y también, básicamente, tiene que ser… genial”.

La temporada final de 'Stranger Things' marca el cierre de una historia que ha acompañado a los espectadores durante casi una década.Fuente: Netflix

¿Dónde ver Stranger Things 5 en streaming?

La temporada final de Stranger Things se estrenará exclusivamente en Netflix, donde ya están disponibles los cuatro primeros episodios de esta entrega, además de todas las temporadas anteriores.

Mira el tráiler del volumen 1 de Stranger Things 5 a continuación...

