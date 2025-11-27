‘Stranger Things 5’: fecha de estreno del Volumen 2 en Netflix, horarios y episodios de la segunda parte de la temporada final

Luego de casi una década, Netflix estrenó el 26 de noviembre el Volumen 1 de la quinta y última temporada de Stranger Things, una de las series más exitosas de su catálogo. Y aunque solo han pasado unas horas desde su llegada, los fanáticos de la pandilla de Hawkins ya quieren saber cuándo se podrá ver la segunda parte.
Hay buenas y no tan buenas noticias. Los próximos tres episodios llegarán pronto, pero aún toca esperar unas semanas más. Los creadores, Matt y Ross Duffer, apostaron por un cierre en tres actos para el gran final: un Volumen 1, un Volumen 2 y un “evento especial” que cerrará la historia de Mike, Once, Dustin, Lucas y Will.
Durante sus nueve años de emisión, la serie ha roto múltiples récords de audiencia. La cuarta temporada, por ejemplo, se consolidó como la producción en inglés más vista en la historia de Netflix, y la franquicia ya superó los mil millones de horas reproducidas a nivel global. A ello se sumó el reciente colapso temporal de la plataforma apenas minutos después del estreno del Volumen 1, evidencia del enorme interés por la temporada final.
"Lo que hace única a esta temporada es que comienza en medio del caos porque, en última instancia, nuestros héroes perdieron al final de la Temporada 4", señaló Ross Duffer en declaraciones para Netflix. Por su parte, Matt Duffer adelantó que "ya nada en Hawkins es normal".
¿De qué trata Stranger Things 5?
Otoño de 1987. Hawkins sigue devastado tras la apertura de múltiples portales. Once ha vuelto a esconderse mientras el gobierno intensifica la búsqueda. Vecna ha desaparecido, pero su amenaza sigue latente. Con el aniversario de la desaparición de Will acercándose, una nueva oscuridad se cierne sobre el grupo, que deberá unirse una última vez para acabar con el terror del Upside Down.
¿Cuándo y dónde se estrena el Volumen 2 de Stranger Things 5?
La temporada final llegará en tres partes:
- Volumen 1: Miércoles 26 de noviembre
- Volumen 2: Jueves 25 de diciembre
- Volumen 3 (episodio final): Miércoles 31 de diciembre
¿A qué hora se estrena el Volumen 2 de Stranger Things 5?
Los tres episodios del Volumen 2 llegarán a Netflix de manera simultánea en Latinoamérica. Estos son los horarios:
- 5:00 p. m. – Costa oeste de EE.UU.
- 7:00 p. m. – México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
- 8:00 p. m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá
- 10:00 p. m. – Argentina, Chile, Uruguay, Brasil
¿Quiénes actúan en Stranger Things 5?
El elenco original regresa completo, encabezado por Winona Ryder (Joyce Byers) y David Harbour (Jim Hopper). También vuelven:
- Millie Bobby Brown como Eleven / Jane
- Finn Wolfhard como Mike Wheeler
- Gaten Matarazzo como Dustin Henderson
- Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair
- Noah Schnapp como Will Byers
- Sadie Sink como Max Mayfield
- Natalia Dyer como Nancy Wheeler
- Charlie Heaton como Jonathan Byers
- Joe Keery como Steve Harrington
- Maya Hawke como Robin Buckley
- Brett Gelman como Murray Bauman
- Priah Ferguson como Erica Sinclair
- Jamie Campbell Bower como Vecna
Completan el reparto: Amybeth McNulty (Vickie), Cara Buono (Karen Wheeler), Sherman Augustus (teniente coronel Sullivan), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Linda Hamilton (Dra. Kay) y Alex Breaux (teniente Robert Akers).
Fecha de estreno del Volumen 2 y calendario de capítulos
La temporada final de Stranger Things cuenta con ocho episodios. Los primeros cuatro llegaron a Netflix el 26 de noviembre de 2025; los siguientes tres se estrenarán el 25 de diciembre, y el episodio final verá la luz el 31 de diciembre.
Calendario completo de estrenos:
Volumen 1 – 26 de noviembre de 2025
- Episodio 1: The Crawl / La misión
- Episodio 2: The Vanishing of… / La desaparición de...
- Episodio 3: The Turnbow Trap / La trampa de Turnbow
- Episodio 4: Sorcerer / Hechicero
Volumen 2 – 25 de diciembre de 2025
- Episodio 5: Shock Jock / Electrochoque
- Episodio 6: Escape from Camazotz / La huida de Camazotz
- Episodio 7: The Bridge / El puente
Volumen 3 – 31 de diciembre de 2025
¿Qué pasará después de Stranger Things 5?
Aunque esta será la última temporada, los Hermanos Duffer ya confirmaron que el universo de Stranger Things continuará. “Si bien esta puede ser el final para Mike, Hopper, Dustin, Lucas, Once y los demás, no es un adiós para Stranger Things”, dijo Matt Duffer.
“Hay más historias que contar y están en desarollo”, señalaron. “Estamos profundamente involucrados en cada una. Es muy importante para nosotros que todo lo que lleve el nombre de Stranger Things sea de la más alta calidad y no repetitivo, que tenga una razón para existir y siempre marque su propio camino. Y también, básicamente, tiene que ser… genial”.
¿Dónde ver Stranger Things 5 en streaming?
La temporada final de Stranger Things se estrenará exclusivamente en Netflix, donde ya están disponibles los cuatro primeros episodios de esta entrega, además de todas las temporadas anteriores.
Mira el tráiler del volumen 1 de Stranger Things 5 a continuación...